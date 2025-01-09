當龐克遇上珍珠：Chrome Hearts 聯乘Mikimoto，帶來剛柔並重的奢華首飾系列

在前期文章及自己的影片中已經提出過珍珠潮流的回歸及在男裝飾品中冒起，想不到這邊卻傳來一個魔鬼與天使般的聯乘設計，Chrome Hearts x Mikimoto。Chrome Hearts主打樂與怒、哥德式設計的銀首飾，十分受各國男女明星潮人選戴。另一邊來自日本的Mikimoto可以說是業界珍珠的一哥，亦是第一家於1893成功培養出珍珠的公司，設計充滿日本傳統的溫柔美。兩家品牌看似南轅北轍，但溫柔與狂野的組合卻帶來一份極大的驚喜。

「Mikimoto Chrome Hearts」這看似不可能的組合得以實現，原來是由Chrome Heartrs的始創人Richard Stark 同妻子Laurie Lynn Stark 的女兒Jesse Jo Stark所提出。Jesse Jo從小便覺得珍珠有雙重性格， 一方面華麗經典，但＝另一方面又可以反叛不羈，於是2020年便向Richard Stark 提出構思，同時間Stark決定如果要找珍珠合作伙伴，除Mikimoto外不作它選，而Mikimoto的Yasuhiko Hashimoto亦說到這聯乗系列是傳統與獨特自我的表現，是一個挑戰傳統奢華首飾的作品。

最近在紐約Chrome Hearts的旗艦店便舉辦了一個介紹此系列的私人派對，當晚的嘉賓包括一眾明星，當中有我們熟識的楊紫瓊。當晚楊紫瓊戴著的Mikimoto Chrome Heart跟Richard Stark 二女兒Frankie Belle的是同一款式，雖則一位穿的是黑色高貴晚裝，另一位則是白色性感喱士，但同一頸鏈在兩位身上都得到不同的配襯效果，這正好示範了這聯乘系列的天使Mikimoto與魔鬼Chrome Hearts的特式，既大方得體，又可狂野奔放。

Mikimoto Chrome Hearts系列由18k白金配鑽石、Akoya珍珠和南洋珠所組成。系列分成2部分，第一部分由11件包括頸鏈、耳環、吊咀及手鏈所組成，第二部分的高級珠寶系列包括4條頸鏈，全球每款限量2條。

系列中，我最喜歡是Jesse Jo 戴著的Two-of-a-Kind的珍珠choker，珍珠和Chrome Hearts的十字花像「打井」般互雙交替，最特別是十字花正中的圓點換成珍珠的細節，往往細節中的特式最能凸顯設計心思。Chrome Hearts的黃金首飾跟Mikimoto的珍珠都是頂級品牌，聯乘系列再加上全球限量2件，相信價值不菲，有興趣的讀者不妨到專門店查詢。