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06/03/2025

奧斯卡2025｜奧斯卡頒獎禮首飾的三個特點：項鏈、戒指、襟針

#項鏈 #襟針 #戒指 #OSCAR #首飾 #鑽石 #Jewelry #奧斯卡 #珠寶
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  • Wayne Hui

    Wayne Hui

    出身自從事珠寶生意的家庭，從小接觸高級珠寶。在成為特許會計師後，投身金融界，並認識妻子Angela。Wayne和Angela同樣熱愛設計、美食和旅遊，而且都有著創業的夢想。在金融界打滾了20多年，憑著對創意的呼喚，毅然立志創立品牌les amis，並成為寶石研究學家。

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    隔周四更新

　　昨天看奧斯卡頒獎典禮，不知道是否因為早前荷李活罷工的關係，好像少了很多大製作，很多套電影自己也沒有特別深刻的印象，不過我又不是影評人， 而只是一位普通觀衆，最主要還是看看有甚麼特別的珠寶首飾潮流可以和大家分享一下吧。

 

　　今次頒獎典禮當然有很多大大件名貴的珠寶首飾設計，但在這眾多首飾當中，我留意到三個值得跟大家分享的特點。

 

　　首先是Morgan Freeman（摩根·費里曼）出場，對剛去世的Gene Hackman（真赫曼）致敬時所戴的黑色onyx（瑪瑙）項鏈，雖然只是普普通通，沒有甚麼特別款式，也不是特別名貴，但就是這麼簡單的飾品戴在他身上，再配上全身黑色的西裝已十分有型，既尊重他的朋友，亦尊重大會。他年紀也不輕，已經87歲了，但戴這項鏈絕對沒不襯的感覺。不過話分兩頭，他的加勒比海盜耳環就不是我杯茶了。

 

Courtesy: BBC

 

　　在眾多女紅星身上當然見到各大品牌的珠寶設計，不過最特別是很多女星將戒指戴在食指上，香港亦有不少男女近年都流行戴戒指在食指上。題外話，大家可有看過或聽過玄學師傅常常教在無名指戴戒指，是可以令自己有權勢，對下屬指揮有餘，不知是否湊巧，或外國都從社交媒體中得到這些玄學資訊呢？不過玄學始終信則有、不信則無，但無論如何我覺得在食指或中指戴上比較型格的戒指是十分好看的，但如果是比較斯文的款式，例如單一顆鑽石的戒子，我還是喜歡戴在無名指上。

 

Courtesy: Ariana Grande, De Beers Source: De Beers

 

Courtesy: Halle Berry, Pomellato

 

Courtesy: Selena Gomez, Bulgari. Source: Vogue

 

　　最後，男裝首飾方面仍然流行各種不同設計的襟針，今次頒獎禮中最誇張的款式應該是影帝Adrien Brody大大隻尤如一隻鳳凰般的胸針，這鑽石胸針最特別是跟女朋友Georgina Chapman的耳環是配對的，我常常說好的設計都在細節當中，這一個男女配對，走在一起的時候絕對是一加一大過二的效果，十分精彩。

 

Courtesy: Georgina Chapman, Adrien Brody, www.ok.co.uk

 

Courtesy: Omar Apollo, Chopard, Variety

 

Courtesy: Robert Downey Jr, Tiffany & Co., Town & Country

 

 

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