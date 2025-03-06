奧斯卡2025｜奧斯卡頒獎禮首飾的三個特點：項鏈、戒指、襟針

昨天看奧斯卡頒獎典禮，不知道是否因為早前荷李活罷工的關係，好像少了很多大製作，很多套電影自己也沒有特別深刻的印象，不過我又不是影評人， 而只是一位普通觀衆，最主要還是看看有甚麼特別的珠寶首飾潮流可以和大家分享一下吧。

今次頒獎典禮當然有很多大大件名貴的珠寶首飾設計，但在這眾多首飾當中，我留意到三個值得跟大家分享的特點。

首先是Morgan Freeman（摩根·費里曼）出場，對剛去世的Gene Hackman（真赫曼）致敬時所戴的黑色onyx（瑪瑙）項鏈，雖然只是普普通通，沒有甚麼特別款式，也不是特別名貴，但就是這麼簡單的飾品戴在他身上，再配上全身黑色的西裝已十分有型，既尊重他的朋友，亦尊重大會。他年紀也不輕，已經87歲了，但戴這項鏈絕對沒不襯的感覺。不過話分兩頭，他的加勒比海盜耳環就不是我杯茶了。

在眾多女紅星身上當然見到各大品牌的珠寶設計，不過最特別是很多女星將戒指戴在食指上，香港亦有不少男女近年都流行戴戒指在食指上。題外話，大家可有看過或聽過玄學師傅常常教在無名指戴戒指，是可以令自己有權勢，對下屬指揮有餘，不知是否湊巧，或外國都從社交媒體中得到這些玄學資訊呢？不過玄學始終信則有、不信則無，但無論如何我覺得在食指或中指戴上比較型格的戒指是十分好看的，但如果是比較斯文的款式，例如單一顆鑽石的戒子，我還是喜歡戴在無名指上。

最後，男裝首飾方面仍然流行各種不同設計的襟針，今次頒獎禮中最誇張的款式應該是影帝Adrien Brody大大隻尤如一隻鳳凰般的胸針，這鑽石胸針最特別是跟女朋友Georgina Chapman的耳環是配對的，我常常說好的設計都在細節當中，這一個男女配對，走在一起的時候絕對是一加一大過二的效果，十分精彩。