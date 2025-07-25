貴金屬是「避風港」？金價屢創新高，銀白色首飾會否成為潮流新寵兒？

金價又創新高！我們做珠寶首飾生意的，見著成本不斷上漲都有點無奈；但對於做金鏈貿易生意的行家，因為有「存貨」的關係，最近都笑到見牙唔見眼。無論怎樣，金價狂升背後都反映了大家對「貴金屬」（Precious Metals）避險功能的共識——當經濟不穩定、通脹壓力大，貴金屬就成為資金避風港。不過先戴頭盔：我所講的絕對不是任何投資建議。

講起貴金屬，好多人第一時間會想到黃金。但貴金屬的定義其實是甚麼呢？貴金屬是自然界罕見、價值高、化學性質穩定、不易氧化或腐蝕的金屬。除了金，還有銀（Silver）、鉑金（Platinum）、鈀金（Palladium）、銠（Rhodium）、銥（Iridium）、釕（Ruthenium）等。不過市場流通量最大、大家最熟悉的，都是金、銀、鉑。

黃金由古至今都是財富象徵，所以從來都是製作名貴首飾的首選材料。其次受歡迎用來做飾物的，應該是白銀。我們比較熟的銀首飾牌子有 Chrome Hearts、John Hardy、Tiffany 等等。除此之外，銀也有很多工業用途，例如電子零件、太陽能板、醫療設備。雖然銀作為投資工具沒有黃金般受歡迎，但最近升幅也不少。

聽到鉑金（Platinum）首飾，大家第一樣想到的應該是婚戒。鉑金比黃金更稀有、密度高，唔易氧化，是很多情侶作為求婚及結婚戒指的選擇。除了珠寶，鉑金亦是汽車死氣喉的主要材料。以前鉑金比黃金更貴，但可能由於電動車的興起，鉑金的價錢已經遠不如黃金，所以近來開始有更多首飾轉改用鉑金為材料。

銠（Rhodium）可能是最貴的貴金屬。外觀銀白色的銠相對較難提煉，產量少，所以價錢其實比黃金更高。但由於銠比較脆弱，很難可以做成任何首飾。不過銠的顏色及抗氧化特質，很適合做白金或銀首飾的保護外層，以增加光澤同耐用度。

早幾年黃金首飾大行其道，但由於價錢關係，我相信更多設計會轉用鉑金。不過，銀白色的飾物會否因此而取代黃金的潮流，我們就要拭目以待了。