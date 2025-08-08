G-Dragon愛牌Pomellato入門級珠寶推薦！從金鏈到寶石戒指，配搭出GD街頭風格

Labubu 這個盲盒熱潮在 Blackpink 的 Lisa 加持下，變成了一個國際潮流，明星效應的威力可見一斑。不知道這幾天來港的 G-Dragon 會否為他喜愛的品牌 Pomellato 又注入一股熱潮呢？其實，時下不少潮人、型人都愈來愈鍾意用首飾去突顯個人風格，而明星或社交媒體的加持，更往往令品牌一夜爆紅。

Pomellato 這個意大利珠寶品牌是由 Pino Rabolini 於 1967 年成立，並將「Ready to Wear」的概念注入首飾設計當中，提倡首飾除了是身份象徵外，亦應是日常生活中可以輕易跟衣服搭配的時尚飾物。Pomellato 的特色之一是喜歡採用色彩繽紛的寶石，並在圓潤的 Cabochon上切割出多個切割面，令首飾更有立體感。品牌的 Nudo 系列就採用了不同顏色的寶石，上闊下窄的設計活像一個剛剛出爐、脹卜卜的新鮮麵包一樣，令人一眼就有很可愛的感覺，是一個非常受歡迎的設計。

雖然 Nudo 最為大家熟悉，但其實品牌的金鏈亦是特色之一。金鏈的設計雖然偏向誇張，但無論單戴或作 Layering，Pomellato 都能展現出一種很意大利的熱情生活態度。不過以今時今日的金價，價值不菲啊！

品牌的 Pom Pom Dot 是另一充滿玩味的系列，鈕扣般的設計不其然令人聯想到時裝品牌 Moschino。兩者在運用顏色方面都有很獨到的手法，光是看著就已經令人充滿開心快樂的感覺。這個系列同時有雙面設計，兩邊配上不同的寶石，玩味與實用兼備。

說回 G-Dragon 吧，他用 Pomellato 的款式不單止 Nudo，同時亦有配戴 Iconica 多種顏色的寶石戒指。

我之前講過，想學 G Dragon 衣着打扮，先要有自知之明。我跟他唯一可以近似的，除了是眼鏡，另外一定是這隻 Iconica Extra Slim 戒指。鑲嵌有 38 顆鑽石，這設計跟普通的 Eternity ring 不一樣，戒指的兩旁是有少少脹身的設計。小小的細節卻充滿了品牌的 DNA。我喜歡簡約但充滿細節的設計，如果我是在選擇結婚戒指的話，這應該會是我的頭二名選擇之一。