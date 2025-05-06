電影《挑戰者》：鏡頭下，大汗淋漓的情愛博弈

兩男一女的情感周旋，杜魯福（Truffaut）的拿捏最典範。於是有意無意，黃修平一直酷愛《祖與占》（Jules and Jim），就連《看我今天怎麼說》也有些許端倪。但究竟這些年來，類似的風流夢，誰拍得環環相扣？《挑戰者》（Challengers）是其中一齣。

第一印象中，《挑戰者》難免是《迷失決勝分》（Match Point）糅合《戲夢巴黎》（The Dreamers），網球、愛情熔於一爐。而看畢全片，《挑戰者》確實是三人行，但導演魯卡加達連奴（Luca Guadagnino）有別於貝托魯奇（Bertolucci）致敬新浪潮，又並非活地亞倫（Woody Allen）那般推崇運氣，而是大汗淋漓的情愛博弈。

《挑戰者》由Zendaya、Michael Faist、Hailey Gates合演。（電影劇照）

《挑戰者》中，一場低級別網球巡迴賽，成為三角情慾的最終戰場。過氣球星Art（麥克·費斯 飾）與昔日天才Patrick（喬許·奧康納 飾）隔網對峙，而他們共同迷戀的網球女王Tashi（千黛亞 飾）冷眼旁觀，徬彿這場比賽早在她計算之中。賽事途中，開始跳脫敘事，倒一青訓營酒醉後的意外親吻、Tashi傷退後嫁給Art卻仍與Patrick藕斷絲連。當過去與現在相互碰撞，表面是Tashi周旋於兩人之間，實則她以情為餌，徹底釋放積聚已久的執念。可謂情慾紛飛之餘，更峰迴路轉。

見情景緊密，導演的調度也不甘示弱。片中景別凌厲的切換搭以大量投球的特寫與慢鏡頭，都令人目不暇給。每一輪對決，鏡頭都在強調選手在肢體上的挑釁和力度，直到分出勝負，又迎來下一回合懸念的堆疊。結局呈現得尤為過癮，Art 與 Patrick把所有糾葛化為鬥志，一決高下。兩人棋逢敵手，主觀鏡頭（POV）交替切換，甚至跌入網球的視角，令觀眾瘋狂代入。低角度鏡頭（Low-angle shot）如期闖入，更強化角色的彪悍。漸漸地，僵局被打破，Tashi 在旁觀中精神為之一振，彷彿以最轟烈的方式，圓滿那場點到即止的纏綿。

《挑戰者》球場內外都驚心動魄。（電影劇照）

除了調度花哨，《挑戰者》的配樂也張揚得過分。由頭到尾，特別是賽場的段落，電子樂震耳欲聾，渲染競技中狂熱的氣氛。搶風頭的程度，比肩把遊戲原聲帶移植到電影的《疾走羅拉》（Run Lola Run）。有傳言，歐洲青年把《疾走羅拉》當成「夜店電影」，派對上播映，即可狂歡。飛快的畫面雖不違和，卻成了陪襯。《挑戰者》無獨有偶，可以成為本世代的《疾走羅拉》。音樂一響，渾身是勁。

《疾走羅拉》作為湯泰華（Tom Tykwer）的成名作，以仿效遊戲闖關的形式，輪迴敘述一段命若懸絲的追逐。

淺談了一些篇幅，似乎《挑戰者》已足夠熱烈。然而本屆香港國際電影節（HKIFF49）中，加達連奴新作《以你的酷愛垮掉我》（Queer）由瘋狂獵艷，到執著於靈肉相融，走火入魔。不但承繼了《挑戰者》的視聽能量，配樂滿天飛，往後超現實的程度，堪稱邪典。相比導演轟動一時的《以你的名字呼喚我》，情慾流淌，卻是如夢初醒。現在加達連奴毫不矜持，勇悍至極。或多或少，是創作人開始豪邁，電影繼續生猛的開端。說他在進化，也不為過。