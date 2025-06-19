張藝謀《滿江紅》：讓人審美疲勞的票房神話

《滿江紅》同樣是矛頭指向政治家，卻沒有《英雄》（2002）一般的氣派山河與反戰思考。一間宰相府，足以容納諸多心計，並掀起腥風血雨。看起來曲折，簡言之，便是數名忠義之士合謀暗殺奸臣，過程中拉攏人心，見風使舵。

基本上，《滿江紅》沒有含糊其辭的橋段，觀眾被接二連三的反轉牽引，箇中人物關係自然成形。結果，落在城牆外的千軍萬馬長期戒備，終於派上用場，不是作戰，而是集體背誦「滿江紅」。本來私慾分明的權力鬥爭，一下子轉為家國情懷。

先不論影片佈局、煽情之處是否用力過猛，這很視乎個人接受與代入的程度。只談畫面，《滿江紅》不如其名，並沒有置入鮮紅的色調。灰暗、偏藍的色調取而代之，塑造出侷促而不安的氛圍，借此強調角色的處境詭譎、各懷鬼胎。

這種做法並無大礙，以張藝謀駕馭形式的功力，更易如反掌。但所有事件全發生在官府內，角色穿梭其中，就算轉場，背景大同小異，色調也無甚特色，引人審美疲勞。要知道，張藝謀以流麗的視覺敘事著稱。如今要用「審美疲勞」來形容他的電影，實在於心不忍。無奈，事實擺在眼前。

調性上，《滿江紅》拍成喜劇，或許是不想故事流於沉重，貼近主流。商業佳績證明，這不失是精準的做法。但平心而論，全片對話密集，沈騰、岳雲鵬等人要秉持一些在地化的笑料，又忙於爭鋒。要麼抒情，要麼在辯解，囉嗦多於妙語連珠，感覺急功近利。

明明看《滿江紅》，是出於對張藝謀的景仰，結果觀感好壞參半。話雖如此，張藝謀近年的產量從未停滯，這部失望了，很快又有另一部。如今他執行商業片的速度之快，回報之高，大多電影人望塵莫及。似乎名望與民心，相比美學上的突破，來勢兇猛得多。