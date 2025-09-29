《捕風追影》：回到千禧年代水準，成龍扳回口碑的新作？

終於一睹《捕風追影》的風采，成龍扳回口碑的新作，脫胎自游乃海的《跟蹤》，卻大量杜撰。原版以手持鏡頭，模仿跟蹤視角，暗調、粗糙和臨場的視覺，配合宿命論，令人耳目一新。事隔多年，由內地翻拍的《捕風追影》沒有繼續另類，反倒回到千禧年代，港產動作片的工業水準。在現今同類電影日益稀少下，顯得久違而不失隆重。

《捕風追影》的定調紮實，開局便容不下閒散。所謂的跟蹤不再是潛伏和抽絲剝繭，而是嫻熟的技術配合。反派方以黑客為傲，騙過警隊的人工智能。緊接着眾盜匪為了一筆意外橫財，耽誤了出逃時機。埋下主腦傅隆生（梁家輝 飾）和手下日後的分歧，突顯代際衝突。但既然是動作片，觸發追緝，風馳電掣，更重要。

果不其然，商業片推崇的動感橋段輪番上演， 其中變裝掩飾，毫不吝嗇。轉個場景，搖身一變，酷似走秀。搏鬥之餘，是誇張的飛天遁地，鋌而走險。當然少不了專制上司和受害富豪的叫囂，雖則臉譜化，但脅迫是真。隱世高手黃德忠（成龍 飾）便重出江湖，用聰慧替補科技。和傅隆生一樣，他感受到新一代的敵對，又必須共同進退。正反兩派外憂內患於是被挑明，為文戲滲進懸念，並扣連大大小小的動作戲。儘管演員經驗有差，或是年事已高。長鏡頭吃力，便分鏡拼搏，揚長避短。調度尚算流暢，拳拳到肉。

若將兩邊並置，《捕風追影》正派不及反派精彩，好比《怒火》邱剛敖（謝霆鋒 飾）在觀眾心中，壓倒鏟惡除奸的張崇邦（甄子丹 飾）。黃德忠正如張崇邦幹練，他和何秋果（張子楓 飾）的宿怨，始於黃德忠有害死之嫌的拍檔，正是何秋果父親。這層因果強而有力，但舊調重彈。後來何秋果出於相同的逞強，被黃德忠解圍，諒解了當年父輩的兩難。用意清晰，但匠氣過分流露。最後重申正義，仍流於刻板。

另一邊廂，傅隆生一派，糾纏得多。手下既為部屬，亦為養子，家庭的情意結，令他們不單止利益掛勾，更涉及無血緣的親情。以至眾叛親離時，感情充沛，尤其悲狀。同時帶出新舊交替，老派悍匪在高科技犯罪當前，超群的情義與過人之處，和黃德忠的故伎重施同理。但黃德忠懺悔得太完美，傅隆生在父性和獸性之間的搖擺，反差強烈，想必更驚魂。加上梁家輝比謝霆鋒更老成，毋須前作《智取威虎山》、《射鵰英雄傳：俠之大者》妖孽般的造型，單憑演技，詮釋走火入魔， 似乎更震懾。那段超越《葉問》想像的圍毆場面，刀法狠絕，神化了他的暴戾。從噱頭和戲劇效果而論，都很奏效。

以《喊·山》入圍影展的楊子，其後琢磨商業片（《龍馬精神》、《寵愛》），跌跌撞撞，成品不穩。到了《捕風追影》的佈局未能擺脫公式，仰賴正邪對決的風姿。但裏面的愛恨糾纏，新舊更替，吸納了港產片串珠般的緊湊場面。梁家輝的出眾，更反映反派有了價值觀，感染力上無可匹敵。