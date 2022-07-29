喚醒夏日的味蕾：推介幾款消暑開胃的白酒和氣泡酒、輕鬆自製Mimosa、Bellini、Champagne Mojito！

最近天氣實在過於悶熱，我進食胃口不佳，味蕾唯有向白酒（White wine）或氣泡酒（Sparkling）大舉進發，酸度愈高愈受落，果味豐富的，更好！喝得開胃的白酒有布爾岡（Bourgogne）夏布萊（Chablis）和盧瓦爾河谷（Loire Valley）的武弗雷（Vouvray）、德國摩蘇爾（Mosel）、意大利的上阿迪杰（Alto Adige）、澳洲阿德萊德山（Adelaide Hills）等，都是我近期至愛。氣泡酒方面，法國香檳（Champagne）當然是我的永遠榮譽選擇，意大利Franciacorta都是極理想的優質酒品，而美國加州的Los Carneros亦有清爽活力的亮麗產酒。

飲用白酒或氣泡酒前，要注意是否需要預留足夠時間去冰鎮，因為大部分白酒及氣泡酒的侍酒溫度（Serving temperature）約是介乎攝氏六度至十度不等，酒體較輕者，酒就要冰鎮到較低溫度，飲用享受才到極致；相反，酒體略厚重且個性較豐富之酒，則不宜過度冷凍，以免壓抑香氣味道。固然，即使一時大意酒溫太低，最直接的處理手法就是讓酒在杯內慢慢呼吸，接觸空氣後酒溫自會逐漸提升，不時品嚐留意，就會捕捉到最佳飲用溫度。

如此熾熱天時，除了飲用白酒或氣泡酒外，另一消暑良方就是利用氣泡酒製造各種色彩繽紛且美味的雞尾酒，增加視覺效果，讓這個夏日多添點點燦爛。例如果味滿瀉的Mimosa和Bellini，容易自製，方便給自己急速解渴之餘，用作奉客也輕鬆。Mimosa的材料和製作過程簡單，只需把氣泡酒和橙汁（新鮮榨汁或現成包裝）各一半倒進香檳杯內，已經可以。氣泡酒選擇悉隨尊便，香檳、西班牙Cava或意大利Prosecco均可，個人意見認為乾口的較好。假如想要酒精高一些，不妨加入小量伏特加（Vodka）或Grand Marnier都行。

至於Bellini，則是一字記之曰「桃」。Bellini來自意大利，基酒是Prosecco，坊間餐廳又會根據調酒師和成本決定桃果泥、桃酒或甜桃汁製作，而意國當地最正宗做法主要是用白桃。一般的比例是把桃泥、桃酒或桃汁佔四分一，Prosecco佔另外的四分三，愛美的可以加入一片橙作點綴，一杯鮮甜可口的雞尾酒就完成。

喜歡清新冰涼薄荷口感人士，可以考慮自製或到酒吧點Champagne Mojito。建議用一隻標準白酒杯，放入數枚冰塊，拍打幾塊薄荷葉後放進杯內，加入約二十毫升白萊姆酒（Rum），小量糖漿，攪勻，最後用香檳把杯斟滿。有人喜歡加入丁點Angostura bitters，但喜歡甜口者可以略過。