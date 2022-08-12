葡萄酒樽選無色好還是有色好？可以用其他物料嗎？酒樽用料設計有學問！

普羅消費者選擇葡萄酒，除了把注意力放在產區與酒味外，價錢與包裝其實也是關鍵。看包裝，一般人都會把焦點集中在酒標的設計，然後就是標籤（包括正標、背標、頸標）上資料是否有用。那，有否曾經細心鑑賞酒樽呢？我作為業內人士，同時也是顧客，認為酒樽很重要！無論是酒樽外型、顏色、重量，其實都與產品形象、定位、製酒成本以致是售價及存放期間酒質保存有莫大影響。個別地區酒廠會以同類型酒樽顯示貫徹性，讓消費者一看就有傳統感、親切感；同時亦有產區內酒莊喜歡以花俏酒樽設計彰顯突破性，形象更見年輕化。

天氣炎熱，最近我就經常品嘗輕鬆清爽的南法普羅旺斯粉紅酒（rosé）。跟其他產區的酒樽不同的是，當地粉紅酒產品多採用無色透明酒樽，讓顧客可以清楚欣賞到晶瑩亮麗的酒液色澤，被深深吸引，然後購買。採用無色玻璃樽，這些粉紅酒的確好看，只是如果儲存不當，時間一長，酒質就會被破壞，因此酒商一般都會進行促銷，而顧客購入後亦應趁酒味新鮮而盡快飲用。

有色酒樽自十八世紀已經流通，而時至今日坊間主流葡萄酒玻璃樽顏色，大多數為深綠或琥珀色，另外亦有酒廠使用藍、深啡色、磨砂霧面，甚至是無色透明。論最吸引目光的，必然是無色透明酒樽，皆因可以清楚透徹觀賞到酒液色澤。可是這樣卻會讓酒液被樽外光線直接照射——包括陽光及白熱光所侵害，把酒中元素盡情打散，對酒色、香氣與味道有不良影響，最終甚或導致酒被氧化煮熟，結構受破壞。這樣也解釋了為何酒莊儲存酒樽時，都會盡量把酒窖光線調到接近昏暗程度，正是防止藏酒被光破壞質素。

玻璃樽乃是以沙作原材料，過程牽涉到採沙和高溫處理，製成後密度高，有相當重量，採用厚玻璃高樽身的產品更被垢病是氣候轉變的幫兇，重身酒樽運送有價，整體碳足跡數值高，但畢竟玻璃樽可靠，故此仍屬當代最主流載酒容器。過往這幾年，因為疫情爆發、俄烏戰爭、中國清零措施等緣故，全球物料及燃料供應緊張，航運成本大為高漲，玻璃酒樽運送不斷被延誤，直接影響世界各地酒廠。有危就有機，諸多挑戰，竟大大激發酒莊謀求方法，多嘗試從自己國內採購，更有改動酒樽形狀設計甚至是物料之舉，希望可大為減低重量，減少運輸成本，亦符合環保概念。現時大部分葡萄酒容器均是圓柱形狀的玻璃樽，但近年愈來愈多酒廠推出其他形狀的環保酒樽，例如是以聚對苯二甲酸物料所製造的扁平形狀酒樽，重量更輕，儲存運送更省錢，不過到底是否適用於所有酒款類別，就要拭目以待。