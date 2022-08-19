淺談意大利酒：釀酒歷史文化四千年，全球產酒量最多葡萄屹立之地！

我對世界各地葡萄酒的鍾愛程度，無分地域，只要是好的，我都會喝。在香港市場，也許是歷史因素吧，導致法國酒一向較受歡迎。幸而十多年前香港免去葡萄酒稅，酒業發展開始朝向百花齊放，酒質高的意大利可見早已打穩陣腳，後來連一些小眾產區和酒莊也在本港漸見鰲頭，只是我認為其發展空間仍有待改進。



日前我跟一群對葡萄酒極有熱誠的朋友分享有關意大利酒的點滴，發現他們即使已經有相當酒齡，對葡萄酒品種或故事亦琅琅上口，然而對意大利酒的認識仍流於片面。這個情況在我跟朋友論酒時也不時出現。既是如此，我何不淺談一下意大利酒，讓各位對這個已經有四千多年釀酒歷史的古老酒國，多點了解？



產酒冠軍



意大利的葡萄園地遼闊，葡萄種植面積比鄰居法國和西班牙都要大，其每年的葡萄酒產量，約為四千多至五千萬公石不等，佔去全球產酒量三分一，屬世界上產酒最多國家之一，甚至是產量最多國度，而且選擇多，有價廉物美的，同時又有名貴罕見的，豐儉由人，個別風格酒適合日常飲用，其中亦有陳年能力超高的優秀酒品。縱使意國的產酒冠軍寶座之位偶爾會被法國摘去，但多年來其排名不是第一就是第二，因此對釀酒業來說，意大利的地位十分重要。意大利人不但積極產酒，消耗量亦大，釀出的酒除了供內銷之外，同時也有出口到世界各地，故此也是全球葡萄酒出口最多國家之一。意大利酒在美國甚或是德語市場，相當有分量。



歷史悠久



意大利堪稱是自古以來的葡萄種植聖地，粗略估計這裡的釀酒歷史文化已經有四千多年。古希臘人於公園前八世紀到達意大利時，已經見識到此處的葡萄樹，更賜名Oenotria，意思即「葡萄屹立之地」。到了古羅馬人時代，這裡的葡萄酒釀造技術與貿易更上一層樓，對整個歐洲的飲酒文化影響深遠。有說意大利語的葡萄酒字為Vino，是源自梵文的愛字Venas及古羅馬愛神維納斯（Venus），意指葡萄酒乃人類愛喝之品。



到了中世紀，意大利一帶的釀酒文化備受宗教文化薰陶，同時令幾個重要產區揚名國際，包括奇揚第（Chianti）及巴羅洛（Barolo），後來經歷了高高低低，直至1861年成為統一國家，再慢慢發展出一套葡萄酒法例，成為現代的葡萄酒釀造大國。