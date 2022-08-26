品嘗意大利酒不可不識：Prosecco！清爽可口兼平易近人，餐前飲用或配小食最啱

意大利釀酒歷史悠久，種類繁多，售價豐儉由人，風格從簡單清爽到濃郁複雜的都有，一旦接觸後，便輕易愛上，只是由於意大利全國二十個區均有生產葡萄酒，欲要深入研究，絕不容易，我就經常聽到我葡萄酒課學生「投訴」，說要透徹理解意大利酒，必須要多花時間和精神。我倒認為，意大利雖然易學難精，尤其是當地冠名產區名實在多不勝數，有部分產量少，屬於極度小眾區域，偏偏這正是研習意國酒的好玩之處，只要你願意投入心血和時間，閣下就有望成為圈子中少有的意大利酒專家。

坊間普遍認為，意大利酒大概已經有約四千多年歷史，不過亦有個別歷史學家指出，其實當地在公元前一千三百至一千一百年間，就已經有民眾釀酒文化存在。姑勿論意大利釀酒真實歷史從何時開始，品嘗當地多處產區葡萄酒，都是樂趣。即使是初入門者，單單認識威尼托（Veneto）省的產酒，就足可讓人相當滿足。

威尼托省著名氣泡酒Prosecco以輕盈清爽見稱，充滿既幽香又有活力的新鮮果味，酸度充足，氣泡質地軟綿，入口溫柔舒服，充滿青蘋果、檸檬、柚子、蜜桃、花香氣息，整體風格輕鬆簡單，適合餐前或配搭小食飲用。事實上，Prosecco在世界各地都是相當受歡迎的氣泡酒類，其市場定位是實惠相宜類別，香港市面一般零售價都是介乎於百餘元至兩百多，很多人都可負擔得到。Prosecco的白葡萄名字叫Glera，但其實在2009年葡萄名一直被稱為Prosecco或Prosecco Tondo，後來有關當局整頓冠名產區系統，多個原本屬於Prosecco IGT級別的區域升級成為Prosecco DOC，而Conegliano Valdobbiadene則被升級至DOCG級別，為免混亂，決定把酒區和葡萄名正名：以後產區叫Prosecco，品種則名為Glera。Glera屬遲熟品種，有抗霉能力，能抵受乾旱環境。有關Glera的來源有幾個說法，其中最為業內人士相信的，乃是葡萄祖籍斯洛文尼亞。據說Glera後來被帶到意大利及斯洛文尼亞邊境的Trieste區一處小村莊，並落地生根，漸漸得到農夫廣泛栽種，而此小村名字正是Prosecco。

Prosecco風格平易近人，歷史研究顯示，Prosecco此名早在1754年就已經有詩人在作品中提過。後來到了意大利葡萄酒法例得到規範，Prosecco成為氣泡酒冠名產區之一。