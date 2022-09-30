Pure and Light：來自夏布萊Chablis的Chardonnay，純淨無雜質、口感清新提神

每次我教授葡萄酒課時，總要談論最普遍品種演繹風格，那麼全世界種植得最普及白葡萄之一的霞多麗（Chardonnay）自然上榜。霞多麗對風土（Terroir）和釀製技術相當敏感，在不同條件下種植及釀製，會有不同表現：產自炎熱環境的話，酒體一般會偏向豐厚，風味會相當濃郁，充滿熱帶水果風味；種植於清涼氣候區域的，酒體通常較輕盈，個性大多清爽，處處呈現優雅格調。然後，製酒期間釀酒師對霞多麗的各種各樣處理過程，都會被彰顯於酒味中，包括冷凍發酵、全串榨汁（Whole bunch pressing）、連皮或梗浸泡、發酵後進行蘋果酸乳酸轉換（Malolactic fermentation）、木桶陳年（Oak aging）、連渣陳年（On lees aging）等等，每一項均會對霞多麗的酒質和風味有所影響。例如在南非產區的MCC氣泡酒酒廠認為，全串榨汁避免除梗（De-stemming）破皮期間，會釋出果實中酚類（Phenolics），導致酒味苦澀，保持全串葡萄能溫和萃取汁液，保持果汁最佳風味。

故此，每當我們嘗試理解霞多麗個性味道時，往往必須深入探究產區風土，及其釀酒習性與傳統。發展下來，每個霞多麗產區的風味逐漸得到大致分類，方便研習葡萄酒人士參考，其中法國布爾岡（Bourgogne）的夏布萊（Chablis）就是霞多麗其中一個風貌的代表性產區。

夏布萊產區位於布爾岡最北端，接近香檳（Champagne），擁有典型的內陸性清涼氣候，擅長釀出亮麗乾淨而清純的霞多麗。說是乾淨清純，是因為此處的霞多麗白酒大多不經陳年，直接呈現出風土賦予葡萄的特色風味；即便是分級中最高階的特技莊園（Grand Cru）的釀酒手法，也盡量不會使用過分明顯的新木桶處理，因此堪稱為霞多麗優雅明亮、純正無雜質的表表者。

來自夏布萊的霞多麗酸度充足，飲用時往往會有提神清新口感，味道充滿特色。以下十個乃是坊間形同夏布萊的最常見字眼：

Dry – 所有霞多麗都是乾身的，盡現乾脆玲瓏。

Light – 產地氣候清涼，成熟度適中，成酒體態輕盈，但結構紮實。

Fresh – 夏布萊酒最著名其中一項就是酸度滿滿，入口怡神醒目。

Lean – 與輕盈的light同出一轍，因為氣候關係，果實終究不會過於成熟，得出的酒線條纖長幼細。

Pure – 如上文所述，夏布萊拜天賦條件所賜，具備潔淨俐落的優雅清純特性，毋用粉飾已經非常超卓。

Citrus – 區內的Petit Chablis及Chablis冠名產區級別白酒大多不經木桶陳年，青色果味味滿滿，檸檬正是其中常用形容詞彙。

Seashell – 主要發現於當地優質莊園土壤中的Kimmeridgian泥土。因遠古時夏布萊區是海床，因此這裏含有大量海洋生物化石，形成獨特的風土。

Mineral – 夏布萊最著名的風味中，礦物是相當受歡迎的形容詞彙之一，亦是較具爭議性。有釀酒師認為，該區的上乘莊園有特定土壤，配合天氣，能釀出充滿礦物鮮香的白酒。

Salinity – 礦物以外，夏布萊的回味經常會帶一絲絲海水鹹香，有人認為跟當地充滿海洋生物化石土壤不無關係，亦有人覺得兩者不一定有關聯。

Flint – 表示酒味含有輕微煙燻、火石氣息。果味、海水鹹味以外，酒客最常會用到的詞彙。

享受夏布萊，最佳還是把那不吃人間煙火的氣質細心品嘗享受，你有其他形容詞嗎？