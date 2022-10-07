法國酒的奇葩：從含蓄典雅到清幽淡麗，甚至濃烈馥郁，讓人神往的阿爾薩斯葡萄酒

我們與疫情共存多時，坊間的商業活動的舉辦方式亦隨之而改變以適應之，近月出席久違了的多場品酒會，沒有感觸，卻體會到本港酒業的活力，而且目睹新血加入，頓覺安慰愉快。令人愉快的，當然還有品嘗到的美酒。早陣子參與了法國阿爾薩斯（Alsace）的Alsace Rocks品酒會，主辦方先請參與者選定座位，然後以嶄新「點心車」形式把各家酒莊品牌的酒推到安坐中的賓客面前，負責「推車仔」的工作人員再按照賓客需要把酒品倒進杯中，免卻賓客走來走去染疫的風險，品酒效率亦無差。

阿爾薩斯是法國酒中的奇葩，因為只要把芸芸法國酒區產品放在一起，阿爾薩斯酒自然會憑著長長瘦瘦的酒樽鶴立雞群，而且縱使法國中不同產區的酒嘅有特色，然而單從酒樽外觀看，初學者或未能知道酒的風格，唯獨阿爾薩斯區的酒標多會列明葡萄品種，令初踏進葡萄酒圈子者得到更多資料，有較大安全感。開喝後，阿爾薩斯的清雅香氣更讓人神往。

阿爾薩斯的主要葡萄品種有雷司令（Riesling）、瓊瑤漿（Gewurztraminer）、灰皮諾（Pinot Gris）及蜜斯卡（Muscat），四個葡萄都各有特色，但全部都有迷人香氣，從含蓄典雅，到清幽淡麗，甚至是濃烈馥郁，都有！配合多種不同甜度，阿爾薩斯酒的選擇豐富，並非只有簡單直接之流。有個別資深酒客曾經向我透露，初學葡萄酒時很喜歡阿爾薩斯的直率，可是隨著酒齡日深，覺得阿爾薩斯酒未能滿足他們，於是一直只待阿爾薩斯酒為過客，難以將之納為最愛產區。我認為，喜歡一個酒區，不一定要同時愛全部酒品，只要有一兩個具備代表性的酒品讓人難以忘懷，其實已經很足夠。我個人最愛喝的阿爾薩斯酒，是乾（Dry）的特級莊園（Grand Cru）灰皮諾老酒（十五歲以上），酒體雄渾有力，質地充滿蜜蠟油潤感，香氣表現不亢不卑，剛剛好，入口味道充滿肉桂、乾杏果、菠蘿乾、龍眼乾、菊花蜜、柚子果醬等，結構緊密紮實，酸度充足，層次分明且複雜性強，非常美味。

阿爾薩斯的乾雷司令白酒也是相當優質，跟毗鄰的德國版本比拼亦毫不遜色，風格上兩者頗是不同。此處出品酒體明顯飽滿多，味道更見濃郁，姿態較實淨。若問我為何阿爾薩斯首選不是這些乾雷司令白酒？我其實是想回答：「可以兩者都要嗎？」