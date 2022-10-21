葡萄酒「碳」世界：一樽酒，由葡萄種植到出品，都留下碳足跡！最大元兇竟然是它？

人人都提碳足跡，人人都會有碳足跡！世界各國政府的環保政策都有不同，但主流聲音都會傾向減少碳排放，希望有助減慢氣候轉變的速度，多地官方機構及非官方機構開始對各行業施加壓力，促請企業提高其碳排放量透明度，其中農業、林業及其他土地應用已經佔去所有氣體排放的五分一，而全球葡萄園地（包括所有食用及酒造用葡萄）約有七百三十萬公頃之多，釀造出大量葡萄酒供給世界各地消費者，自然產生一定分量的溫室氣體，那酒業當然不能獨善其身。

葡萄酒業所構成的碳足跡，一直是行內外的熱門議題，因為從葡萄種植到釀酒，然後再從包裝好的產品運輸、批發，銷售到餐飲業或零售業，甚至是酒樽被環保回收再造，整個製造、銷售及消耗過程都有留下碳足跡，不過最關鍵還看葡萄種植、釀酒、灌酒入樽及營銷分發。

有人指出葡萄種植會吸入二氧化碳（CO2），然後排出氧氣，理論上碳足跡不怎會怎樣高。不過要留意，除了種植及採摘葡萄外，葡萄種植過程中會產生碳足跡的，還有極多，包括季前的枝葉修建、新苗栽種、全程的土壤管理、堆肥、使用植物檢疫產品、機械應用、各樣物資及葡萄運送。到了釀酒階段，從葡萄果實抵達酒廠到發酵釀酒，期間所需電力以便釀製、儲存、溫度控制、酵母及酵素應用、泵酒、廢物處理、衛生用品等，均會為溫室氣體排放作出一定「貢獻」。至灌酒入樽部分，酒樽、酒盒、瓶塞、包裝、儲存用品及相關水電，當然有明顯碳足跡。最後分發貨品，運輸就是負責產出最多碳足跡。

簡單而言，一樽酒的碳足跡，最大元兇是玻璃樽，佔去全樽酒的五成。可是要在短期內摒棄玻璃樽作載酒容器，實在艱難，故現時行內主要以減輕酒樽重量為降低碳足跡的方法。至於酒樽塞選材，對整體碳排放也有一定影響。坊間最常見的用料乃是水松軟木塞（Cork）及螺旋扭擰蓋（Screw cap），在行業內一般的相關討論大多是圍繞著是否可以透氣，杜絕TCA黴菌入侵酒液、陳年時間長短，絕少談及碳排放比較。然而，根據去年一份由安永生命週期評估研究報告（Ernst & Young Lifecycle Assessment）結果，發現使用軟木塞封瓶的酒碳足跡（Carbon footprint）只是螺旋扭擰蓋的一半，主因是軟木樹吸收大量二氧化碳，整體可減低生產一樽酒的總碳足跡。