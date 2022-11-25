酒的質素如何定斷？不要一次評分定生死！保持開放態度嘗試多種酒，才最公平客觀

品酒論酒，總會談到哪一瓶酒質素比較好，或誰釀的酒性價比略高之類。有人認為，葡萄酒好壞之間，會受到主觀及客觀因素影響，但整體酒圈以至消費者都已經習慣把葡萄酒評分，例如行內葡萄酒比賽設立的評審機制，亦習慣靠評審人員評酒，給予分數，表現最佳的將獲頒獎項。至於消費層面，媒體會有酒評分，這些評分不但方便酒商銷售推廣，亦讓消費者更容易選擇。有人讚賞媒體酒評之評分系統，讓鑑賞葡萄酒的藝術量化，消費者更為輕鬆；然而亦有酒業中人指出媒體評分有過分公式化商業化之嫌，詬病這種評分方式侮辱品酒藝術。我倒認為，以簡單直接的數字為葡萄酒評分，有助品酒更加普及化，尤其是初入門顧客可以先循評分選購酒品，欲要深入了解酒味，才慢慢閱讀品酒筆記。只要酒商和消費者不要誤把一次評分定生死，喝過之後不論有好還是壞的體驗，保持開放態度，嘗試多種酒品，亦可隔一段時間後再重複飲用同一酒品，這樣才對自己和酒更公平和客觀。



在酒品買賣層面看，成酒質素固然需要評定，方便酒商及消費者作出購買決定，而其實在酒莊眼裡，葡萄園的土壤也有高低之分。平日我們把葡萄莊園土壤分門別類，但其實大部分園地都混有不同性質土壤，對培育葡萄果實風味有著重大影響，只是我們會把佔最多數的土壤類別定性。一般來說，釀酒葡萄園地土壤不能肥沃，土壤愈貧瘠，葡萄樹才會愈知道要掙扎求存，如此反而成長得更加茁壯。此外，面層泥土疏水能力要高，而中底層土壤卻又可儲起適量水份供給葡萄樹，而綜觀全球土壤，又以其中十多個為最常見種出優秀佳釀泥土類別，例如入侵性或噴出性的火成土，就為不少佳釀葡萄提供了理想環境。



火成土主要是由地殼內部或外部的岩漿冷卻凝固而成，好例子有屬火山土的玄武岩，其顆粒細小，排水能力強的同時又可保存一定水份，可保溫及反射熱量。由於土壤含鐵量高，一般會呈現黑灰色或紅色，個別人士會覺得土壤特質會給酒賦予火山灰或鐵锈，然而對此我不敢苟同，反過來我認為火山土特別貧瘠，葡萄樹需要把根伸展到地底深處，產量偏低，果實汁液濃郁，普遍可釀出酒體紮實的酒品。意大利的西西里島及美國俄勒岡均有相當多的火山土，近年酒就憑多款結實優越的美酒俘虜酒客心。



