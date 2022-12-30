2023新酒勢：淺色葡萄酒系將更受歡迎？罐裝葡萄酒繼續大熱，盒裝延伸至中價酒！

轉眼已經到了2022年底，隨著今年世界各國旅遊限制陸續鬆綁，人們重新外出用膳旅遊，縱使此場疫症摧毀了幾多餐飲食肆企業，一雞死一雞鳴，飲食業復甦，葡萄酒業的展望也沒有過去兩年的灰暗。也許是大眾對世界的看法想要多些色彩，就連對葡萄酒的要求亦有所改變，根據多地酒業人士展望，來年淺色而輕鬆葡萄酒系列將會更受歡迎，例如輕盈的黑皮諾（Pinot Noir）、品麗珠（Cabernet Franc）、Dolcetto及佳美（Gamay）， 酒色亮麗，均是適合稍為冰鎮飲用的風格。以往酒客對深色葡萄酒通常較為喜愛，誤以為酒色深邃才能表達酒所具備的相當複雜度，錯覺淺色的酒力度及風味只屬簡單平凡之流。然而淺酒色跟酒質並非成正比，還需看其整體結構及風格。一般而言，酒色較淺的紅葡萄品種，丹寧量亦較低（Nebbiolo除外），飲用時冰鎮更有助提高清爽度。有人不禁會問，哪麼粉紅酒呢？不就是淺酒色系？的確，過去數年粉紅酒（Rosé）走勢凌厲，不過風潮已明顯回落，酒客開始對淺酒色系乾紅有興趣，或跟配對更多菜式不無關係。

本港愈來愈多葡萄酒活動把品酒及其他藝術掛鈎，利用音樂與葡萄酒配對（Music & Wine Pairing）更見盛行。外國酒業預期，葡萄酒與各類型音樂將成為2023 的品酒大趨勢，酒莊及酒商們會舉辦葡萄酒X藝術展（Wine X Art Show）之類的體驗活動將更頻繁。

數2023新酒勢，不少得過去幾年大熱的罐裝葡萄酒（Canned wines）。主打方便、輕量、易攜的罐裝葡萄酒於疫情前主要受到年輕人歡迎，認為這類葡萄酒形象親和輕鬆，到了疫情期間，罐裝酒成為酒莊酒商另類出路 ，代替重得多的玻璃樽，給寄運送到顧客手中，間接提高市場對罐裝葡萄酒接受程度。估計未來更多酒莊均會推出罐裝產品，吸納年輕受眾，增加市場佔有率。

包裝革新不但局限於經濟實惠的廉價酒，更普及至中價酒。過往部分低質酒或廉價酒會以大容量盒裝售賣（Bag-in-box），盒裝酒重量比玻璃樽輕，碳排放少很多，可惜形象不夠大體，中價酒或以上消費者普遍不接受，導致生產商寧沿用玻璃樽包裝。然而，隨著近年葡萄酒消費者對玻璃樽以外包裝認識日深，酒莊或會開始陸續推出盒裝中價酒出市面，相信會有一番新氣象。

在此謹祝大家身體健康，美酒佳餚良朋常伴左右！