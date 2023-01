愛爾蘭威士忌：在未來10年間或會掀起新潮流！醇厚溫和、滑溜平衡，愛爾蘭與蘇格蘭威士忌分別在哪？

前幾天剛出席了一個由愛爾蘭食品局(Bord Bia)主辦的愛爾蘭威士忌品酒會,品嘗了以各種方式蒸餾的威士忌酒,包括以壺形蒸餾器(Pot Still)混合的發芽與未發芽大麥威士忌(Pot Still Whiskey),及麥芽威士忌(Malt Whiskey)、利用柱形蒸餾器(Column Still)製作之穀物威士忌(Grain Whiskey),和混合威士忌(即混合上述三款)。當天我品嘗了多款酒,對Teeling的Blackpitts單一麥芽威士忌、Kinahan The Kasc Project M.001及Lambay的單一麥芽威士忌留下甚佳印象。

