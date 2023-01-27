來一點溫度！愈來愈多調酒師提倡飲用室溫雞尾酒？飲雞尾酒，冰溫好還是室溫好？

有沒有發覺，到酒吧點喝雞尾酒，不論是經典的，還是創新打卡款式的，拿上手呷一口，絕大部分都是冰凍的。當然，這些雞尾酒在調配時會加入冰塊，部分更曾經在搖杯中冰與酒融合，降低溫度。不過，最近我在個別場合中，都喝到調酒師刻意設計的室溫雞尾酒；據調酒師說，室溫比冰溫可以讓該款酒的香氣散發更佳。

近年於國際間已經有愈來愈多調酒師提倡飲用室溫雞尾酒，美國更有酒吧曾經限時在酒單上列出室溫雞尾酒類別，供顧客選擇。然而到現時為止，室溫雞尾酒在世界各國尚未成為令人矚目的潮流，依我所觀察，仍處於「暗湧」階段。

在談論室溫雞尾酒成為主流趨勢潛力前，我們先要了解冰塊對現代雞尾酒的重要性。調酒時，冰塊有三大作用：溫度、稀釋及增加容量。第一項的溫度不難理解，對此我們作為港人，每到夏天，喝杯冰凍飲品，有舒適不已透心涼的作用。把冰塊加入雞尾酒中，除了讓顧客感到冰涼舒服之外，也有助延長飲用享受時間，因為低溫能讓杯中物味道保存得較久。雞尾酒的設計往往是給顧客一邊飲用，一邊跟身旁的人聊天，酒味散失過快，趣味自然大打折扣。

食物及飲品的溫度會顯著影響我們嗅覺和味覺，基本上人類的舌頭感受零下三度歐一下的酒精是，會索然無味，感受甜味也一樣。假設我們面前有兩杯帶著同等糖份的甜味飲品，兩者比較，飲用溫度較低的那杯會沒那麼甜，相反，溫度較高者會顯得甜些。

冰塊另一個作用是稀釋。冰即是凝固的水，尤其適用於個別摻有味濃性烈的高度數酒，適量加入冰塊或冰碎有助提升飲用樂趣。調酒師會視乎雞尾酒的飲用方式而決定加入不同狀態的冰。而從美學角度看，冰塊的存在會讓個別雞尾酒更圓滿。酒杯是調酒師設計酒款式的重要元素，冰塊不但能降低酒溫及中和酒液濃度，亦有助增加整杯酒品容量，讓酒外觀更好看吸引。

有些顧客會誤以為冰的存在，是為了壯大原本只有很少的雞尾酒，落單時要求「少冰」，可是假如雞尾酒本身設計是需要一定的冰量時，最終喝著喝著，酒也許會過分黏膩厚重，酒精過高，溫度過暖，平白糟蹋一杯雞尾酒。

那麼室溫雞尾酒是否難以突圍？未必，調酒是世界上最具創意工種之一，有心的調酒師自會設計出適合室溫飲用的酒款出來，需要稀釋的，那就用水代替；要更美觀的，自然有其他各式不同的裝飾配料。我也期待在市場上見到更多不同溫度飲用的雞尾酒！