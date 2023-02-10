全純素、生酮飲食掀兩大葡萄酒潮流！純素葡萄酒如何界定？生酮葡萄酒有甚麼特點？

素食主義歷史源遠流長，自古已有，興起原因從人生哲學、傳統、口味、宗教、戒殺到健康保健均有。這廿年間，人們對飲食的要求愈來愈仔細，素食也分成多個種類，其中又以全純素（Vegan）討論度特別高。其實上世紀的四十年代，全純素主義（Veganism）一詞已開始流行起來，不過只要細心追本溯源，不難發現其實遠在古印度及東地中海一帶，早就有人進行全純素飲食生活，全純素風潮愈吹愈烈。純素文化在世界各地愈來愈普及，在英美兩國更非常受歡迎。英國葡萄酒媒體Decanter報導引述全球最古老全純素慈善機構The Vegan Society數字顯示，到2019年為止，英國已經有六十萬人進行全純素生活。這些全純素跟隨者的飲食會全然不吃由動物產生或含有動物元素的食物，就連生活都要追求純素。市面愈來愈多餐廳食肆及家品店提供的衣物鞋履及日用品，有不少都標榜著純素的旗號，純素葡萄酒（Vegan wine）就是其中一員。

有人認為，葡萄酒以葡萄水果釀製，理論上應該已可定義為素食。的而且確，葡萄酒以果汁經酵母發酵而成，釀製期間或有經過木桶陳年，明顯並非肉類，然而這也不一定被界定為全純素，因為葡萄酒於葡萄種植及釀製過程中，有機會用上與動物相關的物質，例如葡萄園中堆肥有動物糞便、耕作有禽畜動物參與、酒廠於澄清（Clarification）過程中使用蛋白、魚膠或奶製品作澄清劑處理酒液，封瓶物料有蜜蠟、木塞中的漿糊含有奶製品等等，均會導致葡萄酒未能符合全純素的定義。姑勿甚麼理念，欲要釀製百分百全純素酒，生產商必定要周詳地考慮大肆改革其種植耕作及釀酒方式，例如不進行澄清或過濾，單靠引力讓微細固體沉澱，然後換缸得出清澈酒液，或用其他物質代替原有物料例如膨潤土為澄清劑。

除了全純素，生酮飲食（Keto diet）同是廣受歡迎，故此生酮葡萄酒（Keto wine）在這幾年也開始引起消費者注意。所謂生酮飲食，簡單說就是低碳水化合物、低糖、高脂、充足蛋白質，讓人產生酮體。市面大部分葡萄酒都屬於乾類（Dry wine），口感完全不覺甜，可是這些葡萄酒只是含有極低量的糖份，行內將其稱之為餘糖（Residual sugar），而並非百分百零糖。假如有生酮飲食者想要嚴格遵守規條，卻同時又想喝點酒，最理想選擇是飲用酒精度低於13.5%的乾類葡萄酒，如此就能避免跌入攝取過多糖的誤區了。