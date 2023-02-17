台北日式雞尾酒吧的一夜，與酒來場深度對話，讓香氣帶走惱人的思緒

數周前到台灣旅遊，在幾年過後重拾旅遊樂，興奮之情實在難以言喻。每天飲飽食醉後，還是想要繼續喝。某夜在機緣下，走到了台北一家叫「和酒Wa-shu」的酒吧。這是一家日式cocktail bar，見門面設計簡樸知性，我們一行五人便冒昧走進內，揭開了探索香氣美味的一夜。



打開和酒的menu，裡面是多頁色彩繽紛的材料圖案，列明Single Flavored Cocktail的選項；圖案有鮮花、茶、草本、蔬果、香料等，經侍者的講解，客人點酒並非根據雞尾酒的名字，而是依自己喜歡的材料風味而決定。另外，酒款包括大量自家調配，以及浸泡（infuse）的酒款，點酒之時跟侍者說出喜歡的材料後，對方會先簡單介紹雞尾酒的大概做法。這裡的酒每杯都具備獨特個性，調酒師會把各式各樣的材料配搭與不同的酒類，包括葡萄酒、烈酒、日本清酒等，調酒師會調出適合客人的美味酒品。



根據喜好，我點了柚子、洛神花、接骨木花，朋友們則點了好幾款香料類，其中有兩杯是花椒和九層塔。品嚐過後，感覺整體雞尾酒的風味都相當忠於主材料的特性，口味偏甜，酒精感不高，雖然並非我平日喝雞尾酒的選擇，可這裡的酒款不論是外觀，還是味道，都十分高質；配以所提供的新鮮熱辣小食，如薄餅、炸雞、章魚燒等，實在非常不俗。然而論最驚喜的，就是我們在點酒期間，無意間發現其中一位侍者兼調酒師是香港人，大家聊酒也聊得更盡興了。



日式雞尾酒吧文化近年在世界各地都有興起的跡象，那到底日式酒吧跟其他酒吧的分別在哪？一般而言，對客人來說，較容易觀察到的就是氣氛。日式酒吧大多較為寧靜莊重，酒客之間談話聲量總是微細，以不騷擾別人為重，工作人員態度偏向含蓄謙遜。至於美式酒吧，通常都是喧嘩熱鬧，人聲、音樂與環境都略為開陽亢奮，侍者招呼上也較熱情奔放。而英式則多以華麗雅緻posh的姿態示人，感覺正好在日式與美式之間。三種形式的雞尾酒吧我都愛光顧，若要我在繁忙一天過後找個地方喝喝酒，跟朋友訴訴苦，英式的較得我心。不過日式酒吧正好適合想要喁喁細語詳談，甚至是單獨一人的時候，索性在較安恬的環境下跟酒來個深度對話，拋開惱人的思緒。















Wa-Shu和酒



地址：台北市大安區忠孝東路四段101巷39號A2

電話：+886 2 2771 4240