馬德拉莊園考察之旅！如何「訓練」葡萄結出最理想果實？葡萄整枝管理要做得好

久違了的葡萄園考察，終於在今年年初實現了。不久前我到了葡萄牙的群島（Madeira）探訪，到了酒莊跟葡萄藤進行親密接觸，也跟釀酒師交流，感覺非常良好。這次我是我首次到馬德拉，此行的焦點是葡萄酒與旅遊，因此到葡萄酒莊，也並非如平日的日品百酒，而只是輕嘗幾款特色酒，然後就是主力觀察周遭環境。

我經常認為，遊歷酒莊時，最享受的其中一個過程應數徒步走過葡萄園，因為這樣我們可以近距離觀看土壤、葡萄樹和整體環境，深入了解酒莊的種植及釀酒理念，例如是葡萄整枝（Vine training），就是我們會特別著重和留意的細節，因為單單從整枝系統的外型設計，基本上已經可以透露莊園所在的環境條件，及酒莊的釀酒目標。除了葡萄果實質素之外，整枝形式會直接影響葡萄產量、打理及收割方式。以我這次到馬德拉為例，此處的酒莊都是以高架整枝（Pergola）方式讓藤枝攀爬，因為馬德拉雨水多，高架整枝種出的葡萄及枝葉離地較遠，有助通風，可有效避免葡萄串遇上濕氣而發霉，不過如此設計，則難以利用機器打理，必須聘用大量人手，效率亦略慢，整體成本自然較高，而工人照料樹藤或修剪收割時，雙手往往要長期保持向上姿勢，關節會出現頗多勞損。

在葡萄酒學中，葡萄整枝是樹冠管理（Canopy Management）其中一項，而樹冠管理之目的就是想要生產最理想的葡萄果實。種植葡萄前，酒莊就要決定好會如何把葡萄樹「訓練」成一個特定形狀，確保葡萄樹藤接收到最理想陽光量，避免因過度暴曬而導致葡萄曬傷，或遮蔭太多而成熟程度不佳，甚至是因為過分密集而滋生出黴菌細菌，感染葡萄，最終影響果質酒質。設計整枝時，工程人員需考慮莊園位置的獨特性，例如是雨量、受風程度、日曬方向、濕氣、透氣度等，然後再配合葡萄品種、產區法規、傳統與特色等，精確計算樹藤成長後體積、產量及壽命，才能落實。上述我所提及過的馬德拉莊園例子，由於地區濕度高而需要以高架葡萄攀藤設計，這種設計在乾燥炎熱產區如南隆河（Southern Rhone）的教皇新堡（Chateauneuf-du-Pape）行不通，葡萄會被過度暴曬而受傷，同時會過熟，收成將會泡湯。

日曬、透風、產量以外，莊園整枝設計管理另一重要目的，是要控制樹藤體積，否則體積過小，產量會不達標，過大的話，又會打亂莊園管理，甚至直接降低果實質素。

下次經過葡萄園，不妨嘗試觀察或欣賞一下葡萄藤的形狀，因為這些藤樹除了美觀以外，還有其他考量呢！