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10/03/2023

About Wine Tasting：盲品是最理想和公平的評核酒的方式？酒質要喝幾多口才能定奪？

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  • 梁淑意

    梁淑意

    梁淑意Rebecca，持有英國 WSET Diploma 葡萄酒及烈酒文憑，現為WSET的國際認可導師(Certified Educator)，為美酒愛好者和業內人士提供專業品酒課程；她擁有自己的品酒網誌《Wine is Beautiful醉美麗》，並在多家報章雜誌撰寫品酒專欄，同時亦是網上品酒節目及三藩市中文電台節目主持人。

    為了把興趣變成實際經驗和知識，Rebecca數年來到過多個國家考察酒莊，足跡遍及無數酒區，更出任國際權威葡萄酒賽評審。

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　　擔任葡萄酒比賽評審工作，堪稱是我們從業員又愛又恨的差事，因為能夠在活動中品評大量樣本酒款，跟同業好好交流討論，絕對是非常難得的機會，得益匪淺。然而要一次過嚐多款酒，更要論酒，實為另類口舌之勞，腦筋亦甚是疲乏。勞累之中，我們經常都會趁機比較眾人的品酒速度，皆因即使全部評審都是專業酒類從業員，有些人士評分品酒相當謹慎，需時較久，同時卻有前輩品酒之快每每令人咋舌，就連我們都會奇怪這如何足夠，但她的品酒甚至是盲品（Blind tasting）能力又的確了得，實在讓大家佩服。

 

　　有外行人曾經問我擔任評審時，一分鐘內能品嘗幾多杯酒，我想了又想，才發覺自己從來沒計過時，惟有老實回答不知道準確答案，只能粗略估計約為三至四杯—— 正確說應該是每杯試一兩口的話，我一分鐘大概可以嘗到三四個樣本，不過有時有些酒還需要多嘗幾口才能辨出質素，所以縱使評審時間有限，重點還是要把好酒發掘出來，品酒速度快慢其實非前提，因此我從來沒有深研過自己品酒速度。

 

　　品酒快慢並不是主宰品酒能力的最重要一環，只需在考取酒類專業品酒時限內完成便可。評審一般的時限較長，而且彈性較大，只是評審們心裏有數，知道不能耽誤太耐而讓其他評審久等，因此品酒都會以自己最快速度完成。我的釀酒師顧問朋友則不同，往往要趁果汁酒液發酵之際盡快理解每缸酒的狀況，然後及時調整，確保之後釀酒過程安全，最終產品酒質穩定無誤。

 

酒業評審人員久經專業訓練，能在短時間內品出酒質，但少不免會有人為因素影響判斷，因此團隊合作更見重要。

（圖片由作者提供）

 

　　日前英國葡萄酒作家Jamie Goode發表文章 「當我們品酒時，到底有多準確？」“When we taste wine, how accurate are our perceptions?” （https://wineanorak.com/2023/03/05/when-we-taste-wine-how-accurate-are-our-perceptions/?fbclid=IwAR1Q9ZTASwbY8qJ18x6ICZaOf-g6ZBvbVr4jtpkOdY6y_4w7q_KDRJJhOa8），討論我們作為酒業人士評審酒時，到底有多準確，引起多方人士留言。Jamie在文章中相信自己有一定程度的品酒能力，卻同時坦承其判斷備受環境影響。對此我相當同意，我們畢竟是人，並非A.I.機械人，儘管擁有多年經驗和知識，總會受到身體狀況和周遭環境影響——因此我認為，跟其他人溝通、合作、討論然後達到共識，是最理想的品評酒做法。最理想和公平的評核酒方式，還是盲品，而評審本人亦不宜過分操勞或承受大壓力，在安靜環境下，還是能夠作出最公允的判斷。

 

 

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