低調貴族Ayala香檳有甚麼新作？Brut Majeur平衡和諧，Brut Nature個性突出，Rosé Majeur知性活力

法國香檳（Champagne）酒莊之中，艾雅拉（Ayala）向來被譽為作風低調的貴族，氣質總是帶著仙氣。因為艾雅拉歷史悠久，創立超過一百五十年，於1908年獲得英國皇室頒授認證（Royal Warrant of Appointment），以優雅明亮霞多麗（Chardonnay）作主要品種，更是推出零糖漿 / 低糖香檳的先驅，不論是形象還是產品本身均充滿獨特氣場。

Ayala名字容易發音，方便酒客記住。其實Ayala是哥倫比亞籍創辦人Edmond de Ayala名字，碰巧酒莊位處香檳區內的Aÿ，可見品牌名字具備雙重意義。但其實看回歷史，酒廠莊園得以建成，全賴一段姻緣。1855年，身為外交官兒子的Edmond遠赴香檳向馬勒伊子爵學習釀酒工藝期間，與子爵外甥女相戀後共諧連理。其中太太嫁妝為Chateau d’Aÿ，物業包含土地及葡萄藤 ，五年後便正式成為艾雅拉酒莊。到了1882年，艾雅拉躋身優質香檳品牌協會（Sydicat des Grandes Marques de Champagne）十八名創始會員之一。到了二十世紀，香檳經歷黑暗歲月，艾雅拉莊園在農民騷亂中大受破壞，幾乎被全數銷毀，到1913年重建後，才重新運作。

時至今日，艾雅拉已經一家成功香檳品牌，於2005年更被伯蘭爵香檳（Bollinger）家族收購，兩者成為姐妹品牌，不過兩大品牌在酒味風格、形象、營銷等，均有大不同，平分秋色，伯蘭爵管理層及釀酒團隊亦一直在摸索最適合艾雅拉的路線。最近艾雅拉宣布消息，不論是產品個性還是包裝，均有新動作。

首先，艾雅拉Brut Majeur混釀香檳換上新樽設計，玻璃樽參照La Perle Bottle外型風貌，樽身較闊，比舊版本呈流線型態，外觀更顯時尚優雅，酒液與沉澱物接觸面更大，有利於釋放更多複雜韻味。此外，Brut Majeur的酒味層次將有重大提升：酒廠將霞多麗比例分量增加，從45%改成55%，餘下三成為黑皮諾（Pinot Noir），一成半是莫尼耶（Meunier）。混釀酒中果實來自七十個村落，當中有五十個為霞多麗村莊莊園，並以小酒桶釀酒，確保精準度。更驚喜的，是酒莊決定大幅提升儲備酒（Reserve wine）的使用到四成，並維持低糖量於每公升六克以下，讓酒味穩定且乾淨利落，清爽敏銳。

至於另外兩個不記年混釀香檳Brut Nature及Rosé Majeur亦同樣以霞多麗作主幹，都會以新樽設計示人。上述三款酒標更會列明釀酒工藝特色，例如是Brut Majeur會清楚寫出Assemblage de 70 crus，說明選材自七十條村莊；Rosé Majeur粉紅酒則印有Assemblage de 24 crus，即混合了廿四個村落；Brut Nature就標示Zero Dosage，零含糖量，讓顧客一目了然。

我品試過上文提過的幾款酒，認為Brut Nature乾淨尖銳中呈現非常細緻層次，個性突出；Brut Majeur則平衡和諧，口感相當舒服圓潤；Rosé Majeur最得我心，明亮芳香，果味豐富，充滿知性活力，複雜綿長。