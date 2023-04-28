除了葡萄藤，酒桶也是構成葡萄酒風味的重要元素！用甚麼材質的酒桶釀酒最好？

有釀酒師說過，酒廠中的酒缸，跟葡萄藤同等重要，因為酒缸對葡萄酒的風格影響殊深，酒莊必須慎選適合的體積及物料，讓酒液發酵及陳年過程順利進行，凸顯酒好的一面，並巧妙地隱藏缺點，這樣才能做出好酒。對門外漢來說，身處葡萄酒莊時，除了得以與大自然親密接觸，欣賞莊園景致和藤樹美態之外，也可以聞到莊園氣味。那麼走進酒廠的話，視野主要就是酒缸、酒桶和機器，見到形形色色擁不同形狀體積的酒缸，也許會不解其用處與分別，然而葡萄汁及酒液身處在內，風味及複雜度醞釀發展結果，自然大有不同。

酒廠中設置的酒缸酒桶，主要分成兩大用處：多用途及專用，而其實酒桶最大作用為發酵、儲存、勾兌、灌瓶出廠等。酒廠會因應商業需要，包括成酒風味、酒廠環境空間、價格預算等因素，而決定購入或度身訂造酒缸及酒桶。現代酒廠最常見酒桶為長直身圓柱體形狀的不锈鋼酒缸，體積視乎酒廠產量及空間。這些不锈鋼酒缸製作容易，價格大眾化，有不同形狀，耐用又容易打理清潔，有需要移動的話頗為方便，外型冷冰冰，可是因為物料本身沒有氣味，加上不透氣的性質，適當利用的話能釀製出可保留最原本的新鮮、純淨、幽香的葡萄酒。

至於木桶，最常見的乃是橡木桶。木桶有肉眼看不到的微細氣孔，尤其適用於需要氧氣發酵及陳年的葡萄酒。另外木材有木味及木質丹寧，還有不同的烘焙度會釋出各類型風味，例如雲呢拿、烤多士、牛油、炒花生、咖啡豆、朱古力等，可是用上一兩年後，這些味道會逐漸流失，換與不換木桶，還看釀酒師使用這些酒桶的目的何在，一般來說舊和大的木桶可以讓酒液緩慢氧化及穩定下來，新而細的木桶則可以為酒加添明顯的木質氣息。有需要的話，酒廠必須每年添置新酒桶，又需要為舊木桶另覓出處，整體成本不菲。

近年不少酒莊擴充酒廠設施時，總會斥資建造水泥酒缸。這些水泥酒缸形狀多元化，長方形、正方形、蛋形甚至是球體都有。最常見的長方形及正方形可以盡量利用廠房空間，雖然建造成本高，卻勝在溫度穩定，有極度微細氣孔，卻不會如木桶般會添加木質丹寧和味道，非常耐用，長遠時間使用的話，成本效益相當高。缺點是水泥酒缸難以移動搬走，要保持高度清潔衛生的話需要大量人手維持及打理，一旦因為各種原因例如天災、地震、溫度改變而出現裂縫或破損，維修會較其他物料繁複。