重遊波爾多，看2022年新酒表現！酒味、酸度和清秀氣息，哪幾瓶酒的質素比預期優秀？

後疫情時代讓我終於可以重新踏上酒鄉考察旅途，上月我便專程跑到法國波爾多（Bordeaux）出席久違了的期貨（En Primeur）品酒會，這次嘗的是去年即2022的出品。一別多年，我遠道飛到彼邦跟業內新舊朋友真人碰面，尤其感觸，交換擁抱互通近況後，當然就要談到主角：2022新酒表現。

2022年的香港尚未通關，波爾多卻已經開始再出現遊人和商務旅客。不過去年葡萄生長季節期間，法國東南部受熱浪侵襲，波爾多更出現山火，至葡萄生長成熟關鍵時刻的7、8月間更炎熱乾燥，雨量極低，部分地區藤樹因此而長出極小體積與外皮厚的葡萄果子，而且產量會異常地低。不少酒莊代表均表示，去年的產量較正常少很多，然而質素卻比預期優秀得多。的確，我品嘗過多款波爾多左右岸的新酒樣本之後，對紅酒整體感覺極佳，尤其覺得左岸的St. Julien、Margaux、St. Estephe表現理想，其餘產區如右岸及Entre Deux Mers則屬中上，部分酒莊獲得佳績。

理論上，葡萄生長期間，遇到極端乾熱環境，葡萄果汁會減少，同時因為熱力催熟，汁液內果糖飆升，酸度同時下降，有機會釀出有如滯膩並缺乏酸度撐著的濃味高酒精果醬汁的酒。2003及2018年正是兩個同屬熱浪來襲的考驗年，當時為波爾多酒莊酒廠帶來極大挑戰，至今業內仍然經常以此兩個年份告誡大家，讓人知道極端氣候會帶來難以面對的難題；2022正是如此這般的天氣條件，酒莊主人本以為秋收成績表會未如理想，怎料2022年卻出人意表地釀出美酒，竟讓人讚歎不已。我問左岸Pessac-Léognan的Domaine de Chevalier掌門人Olivier Bernard，他認為葡萄已經開始習慣善變的天氣環境，懂得自我調節，不會突然流失過多重要物質，保住酒味、酸度和清秀氣息。恰巧地，同區的Chateau Malartic-Lagravière老闆娘Severine Bonnie和Entre Deux Mers區Mont Pérat酒莊莊主Thibault Despagne，均不約而同向我說過同一番話。他們皆認為，葡萄藤懂得學習，從2022年新酒結果，可以看得出葡萄不會坐以待斃，它們會調整自己生態狀況去適應較極端的天氣，保持植物活力和果實質素。

懂得自我調節的，不僅是葡萄，還有我。闊別波爾多良久，重回此處後我除了忙於工作外，當然要抓緊時間到我最喜歡的海岸區盡情吃生蠔。這趟我就來到距離波爾多市中心約一個半小時車程的Cap Ferret，幸運地成功訂了熱門生蠔餐廳Chez Boulan的無敵海景位置。最後我們一行五人共KO九打生蠔和數碟海鮮拼盤，生蠔全是當地蠔場（其實就是餐廳本身主業）培植的原生品種，包括：Biscornues Ferret、Biscornues Medoc、Ferret Capienne等等，爽脆鮮嫩，配喝當地最基本簡單的Cotes de Bordeaux直率白酒，已經滋味無窮！

波爾多不但是著名的酒鄉，更是美食之都，此處的紅酒配搭牛肉鴨胸固然是理想，但一場來訪的話，必定要到Cap Ferret欣賞景致和同啖蠔，單論食物質素，CP值已經相當高，還未計美景就近在咫尺呢！