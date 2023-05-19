About Champagne Dosage：香檳添糖入口更乾淨舒服、有助平衡口感？

最近我為一個香港酒業展覽其中一個活動擔任主講人，題目圍繞法國香檳（Champagne）產酒。席間大家談到各種關於香檳的釀酒問題，完場後其中一位同業上前，和我討論關於香檳添糖（Dosage）的趨勢。他談到很喜歡近年的低添糖（Low dosage）香檳風格，認為入口較乾淨舒服，問我同意否。其實，我的品酒準則，主要都是偏向平衡細緻的酒，而不會看單一元素，換言之，就是添糖分量多少，並不是我選擇飲用香檳的指標，因為添糖高低並不代表酒的味道屬好還是壞，酒標有寫明相關資料，不妨當作參考，要認真定奪質素，還是喝入口才能作準。

添糖是甚麼？那是以傳統製法（Traditional method）——包括香檳或西班牙Cava等，在除渣（Disgorgement）期間，瓶塞連渣及少量酒噴出之際，酒廠會添入酒及糖漿混合物，重新封瓶後一段時間再出廠，而上述的酒液與糖漿的混合物就是添糖，進行添糖這個過程的法語叫liqueur d’expedition。加糖的原因是傳統的香檳酸度相當高，質地偏削，加入適量糖份有助平衡口感，提高酒內各項元素的穩定性與陳年能力。一般情況下，陳年時間愈長，所需添糖量便會愈低；勾兌多個年份酒的香檳含有高比例儲備酒（Reserve wine）的，也毋須加入太多的添糖。

上月我到訪香檳，也有跟香檳酒莊莊主及負責人談到添糖分量的事宜。他們表示，近年因氣候轉變（Climate change）而帶來的熱浪愈見頻繁，葡萄成熟程度全然達標，成酒整體結構偏向更紮實，酒體更壯，酸度適中，認為如此狀態，添糖就毋須如以前般高，略低於以往已經足夠令酒穩定，酒內元素和諧，味道亦能保持平衡優雅。每家酒廠均會推出不同產品，其中的不記年份香檳（Non-vintage champagne，簡稱NV）會勾兌不同年份的酒，另外又有生產個別的葡萄品種和年份香檳（Vintage champagne），每款酒風格各異，對添糖水平需求不一，而普羅的坊間消費者自然難以單從添糖數字評估酒質。要留意，酒廠會因應添糖數字而決定酒的界別，例如不添糖的會被稱為Zero Dosage，意思即是零添糖；含有每公升50克或以上糖份的則屬甜香檳（Doux）。每公升加入只有0至3克的叫Brut Nature，0至6克的則是Extra Brut。現時市面上較常見的Brut香檳，可以是每公升含有0至12克的添糖。假如我們從酒舖購入兩瓶均列明是Brut類別的香檳，一瓶並無添糖，另一瓶有12g/l的添糖，口感可以是大不同，卻並不代表誰比誰的酒體厚或質素一定好得多。

因此要選擇適合香檳作配對食物用的話，以添糖數字做準則會較困難，一般做法可以是以年輕的NV不記年份香檳配搭味道較清的菜式，而陳年較久的酒有明顯蓄意氧化風味，味道濃郁，口感紮實，用作搭吃有醬汁的食物，效果會較理想。