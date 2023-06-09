遊法國必買！法式乾香腸Saucisson，可搭配哪種酒？與Rosé相襯已足以令人齒頰留韻？

到法國工作，我經常都會到當地朋友家借宿，次數多了，自然熟習別人的尋常生活方式，而我要入鄉隨俗式的融入本地的飲食習慣，也不需要幾多時間，只要一天半日已經可以。原因不只是我有一定的適應力，而是當地美食如此吸引，要愛上根本毫無難度吧！我認識的法國人家中，必備的食物一定有法包（Baguette）和芝士，這兩種食物都是我極愛的，然而有一種食物，是我每次遊法之後特別喜歡買回來送禮自奉的，那就是乾香腸saucisson。

Saucisson的法語發音猶如廣東話的「梳斯桑」，屬法國當地的醃製乾香腸，是莎樂美腸（Salami）的一種。傳統saucisson款式用的是剁碎豬肉或免治豬肉，加入不同配料、調味料（例如鹽、糖、蒜等）及香料製成。混合好後肉會被放進條形外套（Casing）中，這些外套一般是名副其實的豬大腸，或是豬其他部位製成的套殼，待熟化及固化之後便可推出到市場發售，而熟化時間視乎情況而定，數周至數月不等。市面上購得的乾香腸外皮有一層白白的粉狀東西，是香腸熟化期間滋生出來的天然黴菌，對人體無害，可以食用。因此，吃法式乾香腸時，切片後其實並無需要特意把外皮移除，不妨直接吃，但觀感不佳的話，拿走當然沒問題。

法國酒區天氣普遍比香港乾燥，把未開封的乾香腸置於室內不易變壞，我的朋友都習慣把腸放在廚房一隅。香港嘛，則太悶熱潮濕，我選擇將之放入雪櫃中。Saucisson開封後未能完成食用，建議利用保鮮盒、保鮮紙或蠟紙包好，再放進雪櫃裏存放。

我的法國朋友們經常會在正餐前下午小點時吃些乾香腸，他們一般會把腸切片後直接用手拿來吃，或夾芝士放上法包享用，有時又會將之放進沙律裏。乾香腸本身充滿肉味，油脂甘香，熟化前已經調好味，食用時毋須再添加，不過假如喜歡重口味的話，蘸些芥末、醬汁等會進一步提升口感。

法式乾香腸配酒難度不高，當我人在波爾多（Bordeaux）時，一般都喜歡以當地的簡單親和乾粉紅酒（Rosé）配，效果不俗。平日在家，我尤其愛用薄酒萊（Beaujolais）村級（Villages）紅酒跟乾香腸同吃，因為薄酒萊酸度充足，與腸的油潤匹配，其充滿秀氣的紅色水果味可帶出腸肉鹹香，令齒頰留韻，讓人回味無窮。另外，意大利的奇楊第經典產區（Chianti Classico）有豐富的酸梅、番茄菜、車厘子氣息，酸度俐落，剛好平衡嚼勁十足的乾香腸。