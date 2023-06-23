經歷半世紀熱情：位於法國波爾多的克拉克酒莊，哪一款紅酒尤為出色？陳年潛力佳？

雖然市面上有高端葡萄酒身價不菲，不過我們行內都知道，經營酒莊並非一項能為老闆賺快錢的生意，始終釀酒實在複雜，當中所需程序太多，把產品從農作物變身到美酒，推出市場然後銷售，整個流程回報時間非常長。從葡萄種植到釀酒，即使葡萄酒不作長期陳年，廠房要回本，都不是一朝一夕之內可以辦得到。酒莊酒廠需要經營多年，才可稍見成果。

那麼為何跨國財團如此喜愛收購酒莊物業？這就關乎集團形象、利潤、長遠發展潛力、社區未來動向等因素。部分酒莊不只農田和酒廠，還有農場、酒店、餐廳和商店。部分葡萄莊園及廠房囊括農業、製造業、地產項目、餐飲業甚至是服務業，業務範圍多元化。個別酒莊物業在部份國家甚至會有政府資助或稅務豁免——總括來看，業務收入穩定，適合慎重式的長遠投資。難怪多年以來，酒莊轉讓市場一直活躍不無道理。

位處法國波爾多（Bordeaux）Listrac-Medoc區的克拉克酒莊（Chateau Clarke），其名字不像法語，這是因為酒莊取名自1771年創立莊園的愛爾蘭家族姓氏。克拉克酒莊曾被好幾次轉手，莊園狀況經歷高低。1973年，莊園終於遇上獨具慧眼的伯樂艾文羅富齊男爵（Baron Edmond de Rothschild），被其收購。男爵之後投入大量資金，花了四年全面性修復莊園，並重新種植所有藤蔓，裝修建築物，並大大改善釀酒設施；整個物業煥然一新。

艾文羅富齊男爵全名為Edmond Adolphe Maurice Jules Jacques de Rothschild，坊間一向簡稱其為Baron Edmond de Rothschild，來自顯赫的銀行家族，乃另一羅富齊名人占士羅富齊（James de Rothschild）的曾孫，而占士正是1868收購拉菲酒莊（Chateau Lafite）的那位重量級人物。艾文投資項目廣泛，但他對葡萄酒尤其充滿熱情，積極收購另一家同屬中產酒莊（Cru Bourgeois）的波爾多莊園Chateau Malmaison之外，亦創立葡萄業務集團Compagnie Vinicole Edmond de Rothschild，全情投入葡萄酒業。克拉克於1997年逝世，酒莊業務由兒子Benjamin及媳婦Ariane接手，身後埋葬於克拉克莊園內長眠。Benjamin前年逝世，家族業務由太太承繼並接管。

時至今日，莊園共涵蓋54公頃土地，團隊悉心栽培優質藤樹，由於此處土壤的粘土含量特別高，梅洛（Merlot）表現比其他品種尤其出色，因此亦順理成章作其產品主角。克拉克紅酒渾身盡是梅洛的特色芬芳幽香，丹寧質地醇厚，絲絨感重，結構非常實淨，陳年潛力極佳。建議飲用十二歲或以上陳酒，配之以肉質纖維明顯得來多汁的Striploin牛排，十分理想！