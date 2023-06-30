Summer Wines We Love！波爾多除了紅酒，別忘了還有清爽活力的乾白酒

法國波爾多（Bordeaux）是世界知名的酒鄉，這裡每年生產大量美酒，為法國本土及全球市場提供佳釀。當地產酒一直是世界各地愛酒人士趨之若鶩的上品，常見於高級餐廳的餐桌上，到了近代更晉身投資市場，成為回報率高風險低的投資工具，總而言之一直是酒界中的風頭躉。

在現代的酒世界之中，酒客多會因為波爾多所生產的雄渾豐厚紅酒，而傾倒於其石榴裙下。事實上，打從十九世紀中期，波爾多區所產的紅酒均是海外市場追捧的優質產品。另外，當地的貴腐霉菌（Noble Rot）甜酒（Sweet Wines）味道集富雅秀麗氣質於一身，兩者陳年能力卓越，很合喜歡享用成熟葡萄酒的收藏家口味，從來都是相當受注目葡萄酒產品。

相比起紅酒及甜酒，波爾多的白酒和粉紅酒（Rosé）所得到的關注度低很多。曾幾何時在十八世紀期間，波爾多生產的粉紅酒非常流行，成為英國人的心頭好，被暱稱為claret。到了現代，claret一字仍為不少英國人對波爾多酒的暱稱，不過所指的並非粉紅句，而是乾紅酒。

白酒方面，遠在十七世紀時期，波爾多此處已經是種滿長相思（Sauvignon Blanc）白葡萄的白酒天堂。十九世紀中，當地酒莊流行種植多個不同葡萄品種，然後勾兌成清新而美味的輕鬆白酒。可惜後來因為蚜蟲（Phylloxera）來襲歐洲，波爾多酒莊農夫重新種植，當時仍然甚是看重白葡萄。直至上世紀五十年代，波爾多區內仍有約六成葡萄園種植白葡萄。到六十年前，波區內的紅白葡萄可謂勢均力敵。然而在此之後，當地開始調整釀酒方向，把種植及釀製焦點移到利潤較大的紅酒上，從此揭開當代波爾多紅酒輝煌時期序幕。時至今日，波爾多已經成為高端紅酒之都，乾白酒產量佔百分之十，貌似配角，但論質素，其實別具知性睿智，散發著清麗風味，淨飲已經是極致享受，放上餐桌亦處處展露魅力。

最重要的白葡萄有原生的長相思之外，還有同樣是原住民的榭蜜雍（Semillon）也頗受重視，並列波爾多最重要白葡萄的兩大位置。另外密斯卡岱（Muscadelle）及灰蘇維翁（Sauvignon Gris）也有一定據點。區內酒莊們會因應條件及需要決定會使用單一葡萄還是勾兌成均衡融合的優雅白酒。以長相思為主角的波爾多乾白，一般走清爽親和路線，配菇類素菜、海鮮、白肉類等菜式皆十分出色。而以榭蜜雍葡萄所釀的白酒味道較華麗圓潤，不少區內釀酒師都喜歡將之放到木桶內發酵陳年，增加風味。此類波爾多乾白宜與烤雞肉、豬肉或富有醬汁濃味海鮮配搭，另外跟帶辣味元素菜式配搭亦有火花。