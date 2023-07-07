台式美食送酒法！不妨以這幾瓶香檳與白酒，為惹味小食助興，舒緩悶熱感！

最近走了一趟台中，此行除了做我喜歡的戶外活動外，當然要到處逛逛和盡情吃喝。想要嘗美食，又怎能不去當地的夜市？幾個月前剛開關時，我已經跟朋友到寶島好幾個城市遊玩，當時我們連續兩晚流連台中的西屯區的逢甲觀光夜市，這次我們再次到來，也走到逢甲掃街，可是不知為何氣氛好像有點不如前，十一時許已經有點點冷清。後來跟在地朋友聊天，原來他們覺得逢甲的確是知名的商圈夜市，不過覺得有點沒落，對本地人吸引力大減，建議我們到人氣爆燈的旱溪夜市，說會較好玩，有更多美食。

翌晚，我和好友來到位處台中東區的旱溪夜市，這裏佔地大，有三百多家攤檔，美食檔多元化，難怪人流非常多。其實我們一行人入夜市食攤時，都要慢慢跟著人龍擁擠進場，感覺就如歲晚的年宵市場，相當誇張。我和朋友集中專攻美食攤檔，差不多每一個檔口都要排隊，而且接近午夜，想要進場的人和車還是絡繹不絕，愛熱鬧的遊客必定要來看看。

逛夜市未必一定喝到葡萄酒，但是我每嚐到一道美食，都會不期然想起某些酒款，好想下次再吃到時，可以配配酒，把美味提升到極致。例如旱溪夜市有一旺店，叫「方臉師傅」，這裏的蒜香豆乾的鹵水味濃而不會一味死鹹，入口惹味，豆乾質地絕不乾，反而頗為柔嫩。這種充滿蔥蒜和醬汁的美味豆製品菜式，我腦海就想要喝杯陳過年的法國不記年香檳（Non-vintage Champagne），陳年的意思是出廠後約五至八年，最理想就是三種葡萄混合的那些和諧式風味，因為這些酒的親和成熟韻味包著混了醬的豆乾，融合豐富，肯定會大滿足！

另外我們試了家「邱記一口煎餃」，外型介乎小籠包和鍋貼之間，吃下去感覺也差不多，餃皮香脆，只是一口咬進去要留意熱湯流出會燙嘴。肉汁多，餡味不俗，夠甘香。如此香口的點心跟香檳是好拍檔，不過我也會愛將之配與德國Mosel區的Kabinett雷司令（Riesling）或澳洲塔斯曼尼亞（Tasmania）的雷司令，以清爽酸度引導餃子的肉香出來，充滿口腔，增加層次。

然後就是煎餅果子。其實果子的意思是餜子，是起源自天津的煎餅，乃天津人的傳統早點。我在旱溪夜市光顧的「御菓食光煎餅果子」吃到的是他們賣出的最後兩份，也慶幸還能買得到。那充滿嚼勁的薄餅皮，內裏塞滿肉、蔥花、香菜、榨菜、雞蛋、脆餅和芝士，熱辣辣的咬下去的那份愉悅，非筆墨所能形容。要配這樣味道豐富，充滿香料風味的飽肚小點，應該要開喝法國布根地（Bourgogne）Macon區的莎當妮（Chardonnay）白酒，讓那渾圓酒體喝豐富果香盡情與多元味道在口腔裏廝磨。

著重鮮味和惹味的攤檔小食，一般跟白葡萄酒的配合度較高，而且這種炎熱天氣，多喝幾口冰涼白酒也有助舒緩悶熱感！