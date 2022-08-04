文化創傷：香港可有機會像南宋般，在亂世中創造一個不同於盛唐的繁華世界？

上文提到，茹國烈先生的新書《城市如何文化》如何鉅細無遺地分析了世界各地不同城市怎樣提升各自文化指數的例子。

讀完《城市如何文化》，即時感覺是，如果我是文化體育及旅遊局局長，肯定會馬上聯絡茹先生，並邀請他為局內的所有與文體旅政策制定有關的同事做幾場文化研討會，一起brainstorm本屆政府的文化體育及旅遊局在未來一年、三年、五年的短中長期目標，為香港在疫症後的「文化軟實力」發展作好準備。

至少，這是我認為作為一個文化體育及旅遊局局長應當去做的事。

「常言『月滿則虧，水滿則溢』；又道是『登高必跌重』。」——《紅樓夢》

可惜，因為本地當紅男團Mirror演唱會的一場嚴重意外，令本來看似有點「起色」 （實情是一花獨放，百廢待興）的香港文化圈一夜之間變得烏雲密佈。事件不止令一眾粉絲驚惶失措，連堂堂特首以及一眾高官議員都紛紛「急市民所急」第一時間站出來，勢言要用盡一切方法，盡快把事件查過水落石出。眾人語氣之緊張，看似比起他們平日「堅決反對」這個及「強烈譴責」那個的時候更甚，可見Mirror事件對整個社會的影響有多深遠。

「誰 獨對鏡中空虛

誰 迷惑鏡映作祟

一鏡在前的 恐懼

一鏡後遺的 眼淚」

--《鏡中鏡》（詞：小克）

常言道：「一命二運三風水」。每個國家或城市，皆有其「命數」，而現在的香港，其實有點像南宋。

經歷了這幾年的轉變，我們大可以隨口說這個地方在很多方面（尤其是文化）都「大不如前」；但作為一個在大學本科修讀歷史系的人，我一直思考的是，香港有沒有機會可以好似南宋般，在亂世中創造一個不同於盛唐的繁華世界？

辛棄疾、李清照的優美詩詞；馬遠、夏圭的清雅山水畫，宋代瓷器的簡約典雅，統統都是不朽的傳世經典，與前朝的盛唐作品相比更是毫不遜色，各有千秋。

不禁想，作為本地藝文界的一份子，我們在這個極度低氣壓的文化創作環境下可以做些甚麼，令整個行業發展得更好？

在下才疏學淺，惟有繼續參考前輩們的意見。

相比起茹先生在《城市如何文化》中一貫的謙謙君子客氣tone，胡恩威先生在《第二次軟實力世界大戰》一書中就老實不客氣得多了，開宗明義就以《香港軟實力衰敗的六大原因》為題，直言不諱講到香港近年在基礎文化藝術教育、土地規劃、文化政策（包括投資、融資、採購等）等方面的不足。

「藝術軟實力這個問題，反映了一個社會的文明狀態及其思想策略。重視文化軟實力，有助自身對社會的影響力和對世界的影響力。」

知道局長最近可能忙於查案，不過都希望他不要忘記成立文化體育及旅遊局的初衷——應該不是去管他媽的是「動態」還是「靜態」表演，而是清楚表達政府的文化理念（vision）和目標（objective），為香港的文化軟實力出謀獻策，一切以振興本地藝術文化產業為依歸。

就像姜濤說的：「用作品說話」。

真心期待見證文化體育及旅遊局的下一件「作品」。