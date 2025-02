「藝術三月」在哪兒：M+希克藏品，能解西九文化區的困局嗎？

每年三月,都是香港全城矚目的「藝術三月」(Art March HK)。

奇怪的是,這個本應是藝術文化界的年度大事,我們至今除了在「藝術三月」官網上的一個「Coming Soon敬請期待」訊息之外,還沒有看到有關「盛事」的官方宣傳 ⋯⋯ 心想,莫非新上任的羅局長最近太專注在啟德體育園開幕(體)以及熊貓經濟(旅)等繁重工作,把「藝術三月」(文)都遺忘了?

就在此時,媒體在近日報道了有關西九文化區管理局的重要訊息。

先講「好消息」:西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示,M+博物館今年3月將會舉辦「畢加索──與亞洲對話」展覧,展出畢加索60多件作品。這是巴黎國立畢加索藝術館收藏傑作首次與亞洲博物館藏品同場對話,也是在香港舉辦的最大型畢加索展覽。

此外,香港故宮文化博物館將於11月底舉辦「圖坦卡門與薩卡拉的秘密」特展,展出近250件來自7間重要埃及博物館的珍貴藏品,以及開羅附近薩卡拉大型墓地的最新重要考古發現,展現埃及法老圖坦卡門傳奇的一生,展覽亦是香港近數十年來規模最大、最全面的古埃及珍寶展覽。

接著,就是一連串的「壞消息」:西九文化區管理局預計,文化區本年度經常性營運赤字達10億元,與上年度大致相若;而在去年,西九文化區的訪客人次較預期減少(M+博物館和香港故宮文化博物館分別錄得約260萬和100萬訪客),門票收入及博物館商品銷售等收入均下跌兩成,餐飲商戶收入表現也遜於預期。由於政府當年的一次性注資(216億港元)年底即將耗盡,管理局擬向銀行借貸3年,金額達50億元。

近日跟圈中朋友見面,難免會談到究竟怎樣可以挽救西九文化區管理局的財政困局。

在「盛事經濟」漸已成為香港發展硬道理的今天,彷彿把所有事情做得更快、更多、更大,已成為了有關決策者的no-brainer共識。

但在經濟持續低迷和政府千億財赤的大環境下,繼續這種「高大上」的發展方向是否真的合適 (both strategically and financially speaking)?南華早報資深藝文記者Enid Tsui最近出版的一本藝術著作 <Art in Hong Kong: Portrait of a City in Flux (Hot Topics in the Art World)>,其中有一段引述在港法國畫廊主人及收藏家Arthur de Villepin的話,實在發人深省:

Arthur de Villepin, who opened his family-owned gallery in Hong Kong’s central business district right in the middle of the 2019 protests, thinks that the city needs a deeper rethink about what it needs, rather than just carrying on building more of the same. Villepin says he is committed to staying: ‘If Hong Kong keeps having more, more, more, it will lose meaning. We need a real vision that isn’t just to sell more, or build more art storage facilities. We need to make Hong Kong a place that people want to visit. Then the collectors will follow.

不得不說,還是旁觀者清。

是的,這個城市實在需要更深入地思考它真正需要什麼,而不僅僅是繼續建設更多相同的東西。

是的,如果香港不斷追求更多、更多、更多,那麼它將失去意義。

是的,我們需要一個真正的願景,而不僅僅是為了賣得更多,或建設更多的藝術儲存設施。

是的,我們需要讓香港成為人們想要來的地方。然後,收藏家自然會跟隨而來。

關鍵在於,究竟怎樣讓香港成為人們想要來的地方?In fact,西九文化區現在已有無數即時可用,啟動成本也不高的「皇牌」。其中一個例子,就是「M+希克藏品」。

可惜在香港新政治形勢下,加上前M+希克資深策展人皮力博士的離職等原因,我們在西九文化區的對外宣傳已不再看到希克藏品(at least已不再是M+開幕時的高度重視)。就算有,官方的論述也完全說不出這個「全球最豐富的中國當代藝術藏品」在香港的獨特性和重要性。像Enid在書中所說:

When existing ways of understanding the world have led us to a point where humankind seem collectively embroiled in dangerous confrontations, M+’s founding mission to project new perspectives from a city in between great powers now seems all the more urgent.

世界愈混亂,人們愈需要一個新的平台和的角度去了解近代中國。

而幾可肯定,世上沒有比香港「M+希克藏品」更適合去建立和促進有關「當代中國」的國際對話(international dialogue)。

Can it convince the people of Hong Kong and the international community that it has an independent and global vision? Can it adhere to its unique, cosmopolitan founding principle in an increasingly nationalistic world?

西九文化區的前景,很大程度上建基於M+的成功。期望在即將推出的「藝術三月」宣傳上,我們會看到更多關於「M+希克藏品」的著墨。