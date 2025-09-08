林家謙演唱會《White Summer》後感：感謝林家謙，演繹了何謂「被討厭的勇氣」

作為一個「八十後」，我常常自覺我們是多麼幸運的一代。

時光倒流上世紀的八十及九十年代：我們的成長，恰恰遇上香港（其實還有歐美和日本）流行文化的盛世。無論是電影、電視劇、音樂，每一天都有無數的作品（無論好的壞的）陪伴著我們成長，為我們帶來無限的娛樂、啟發，甚至啟蒙。

到了今天，當我們回望當年的經典，一方面會「感激我遇見」那個黃金時代的所有 happenings，同時也不禁為當下演藝界的不景氣而感到憂心／灰心。

感恩的是，在這個文藝界極需「加油」的時刻，我們還有林家謙。

在他最近完成的演唱會《White Summer》中，他不僅以其獨特的個人魅力和才華再一次征服了他那龐大的粉絲群，他在演唱會嘉賓名單上所反映的心思，也令我們這些比他大至少一兩代的「非家謙迷」非常驚喜和 respect。

感謝林家謙，他以一個近乎完美的「跨世代」嘉賓名單，成功 connect 了來自不同年代的歌迷：老歌迷聽到那些年的《Chotto等等》、《再見二丁目》、《最愛演唱會》、《留給最愛的說話》、《難兄難弟》等老歌固然開心，新歌迷可藉此機會一睹梁詠琪、莫文蔚、楊千嬅、陳慧琳、張栢芝、宣萱等一代歌后／影后／視后的台上風采，也真夠經典。

更感激林家謙的，是他完美演繹了何謂「被討厭的勇氣」。

在這個「社交媒體就是一切」的年代，我們每天的所作所為和所說的話，彷彿（無論是有意識或無意識）都是以能否「呃 like」或會否帶來「負評」為依歸。我們都害怕被討厭，總是不斷地尋求他人的認可，而忘了過度的追求「認可」，最終只會令自己愈來愈受制於別人隨口講或隨手寫的一句半句毒舌 comment 當中 ⋯⋯ 漸漸地，我們都忘了聆聽自己的內心需要，不再敢分享自己的喜惡，每天只是不自知、不自覺地「活」在別人的人生中。

「因為對世界過敏 不想看太清

與其看透所有 不如 以歧視之名 對部分真相 弱弱地否定」

——《眼鏡有色》

感謝林家謙，親身示範了「被討厭的勇氣」並不是主動去惹人厭，而是即使會被某些人歧視，那也是不再弱弱的你行使自由、活出自我的一大明證，是不再過敏的你按照自我方針生活的重要標記。

感謝林家謙，提醒了我們這些漸已變得油膩的「八十後」，「選擇」不尋求他人認可的勇氣，原來是咁「型」的！

感謝林家謙，提醒了我們這些漸已變得世故的「八十後」，「選擇」自由去表達自己所愛的可貴，即使可能因此而被討厭。

感謝林家謙，提醒了我們這些漸已變得只會「想當年」的「八十後」，情和調，隨著懷緬，並不一定變得蕭條，也可以像他的新歌《夏日之子》中所展現的 onwards and upwards 精神（「炎涼無絕對 多得跟多巴胺作對」）。

原來過得很快樂。

感謝林家謙。