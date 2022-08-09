性價比高Pet-Friendly酒店歐陸餐廳！$550吃盡西班牙烤八爪魚、澳洲和牛里脊、香草檸檬批7道菜！提供毛孩餐單，池畔山景Hea足大半天！

今次來到剛完成翻新工程的香港數碼港艾美酒店(Le Meridien Hong Kong, Cyberport)，因為幾個養了毛孩的朋友，自酒店五月底重開後，每個或隔個星期便到Southside Bistro由中午消磨到傍晚。既然新界朋友也駕車來到數碼港，我這個港島人當然要珍惜每次可以和友人相聚的時間。

數碼港艾美酒店翻新後，度假感更濃厚，尤其泳池的位置。而Southside Bistro便正正位於泳池旁，270度落地玻璃窗外，一邊是翠綠山坡襯托的池景，另一邊是擁有大片草地的花園。放眼往任何方向望去，沒有城市的密集樓景，開揚如山間的度假村。天氣好的日子，坐在露天位置，可以感受到大自然的鳥語花香。當喜鵲在你面前飛過，不用驚訝，友人說：「上次有隻松鼠在我旁邊的樹上近距離爬過，仔仔不知幾開心。」仔仔即她寵愛的狗仔，毛孩開心，主人開心，簡單確幸！

Southside Bistro屬於All Day Dining餐廳，提供自助早餐、半自助午餐、下午茶和週末早午餐等。這次，我推介星期一至日任何時候也可以柯打的「Let The Chef Cook!」廚師精選套餐。二人可嘗盡六、七道菜的套餐每位$498，最吸引之處，還可每位加$198享用2小時無限暢飲氣泡酒、指定紅白葡萄酒和啤酒，加$358的話，更可升級暢飲Veuve Clicquot香檳。就像可以隨時開始的free flow brunch，平日偷得浮生半日閒，下午兩、三點也可來享受周末式的懶洋洋時光。

至於「Let The Chef Cook!」的Chef，便是Southside Bistro的總廚Jacky。Chef Jacky曾經於香港四季酒店三星米芝蓮法國餐廳Caprice工作，加入艾美酒店之前，更曾於Ritz Carlton的Ozone擔任總廚。Southside Bistro主打歐陸菜，Chef Jacky不急於以創意作噱頭，以發揮其紮實的烹調技巧。他最擅長慢煮技巧，帶出食材的軟嫩口感及保持豐盈肉汁。招牌菜有西班牙風味烤八爪魚和法式洋葱湯，當然包括在廚師精選套餐當中。

除了大廚的來頭外，值得留意的還有酒店採用100%可持續海鮮入饌，而Southside Bistro旁更設有FarmacyHK水耕細作研發的智能水耕機，為酒店所有餐廳提供新鮮香草及菜苗。相比傳統耕種，室內水耕節省25%農地和90%淡水灌溉。而且沒有水土流失問題，菜苗可更充分吸收養分，品質更佳。而且，酒店於場內即摘即用，菜苗保證新鮮外，亦減少運輸產生的碳排放，達到環保效果。

「Let The Chef Cook!」的頭盤有西班牙風味烤八爪魚，採用100%可持續發展的澳洲八八魚，經過4小時慢煮後再燒烤。八瓜魚入口先散發海邊BBQ般的迷人烤香，中間鮮味柔軟，配上薯蓉、紅辣椒粉和蒜味蛋黃醬，於正宗地中海鮮香之上添加滋味層次。

下一頁：更多精彩菜式—生牛肉他他、法國薯蓉、法式洋葱湯、烤澳洲和牛里脊