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31/01/2023

在Food Court中吃$1,288 Fine Dining菜單！日籍名廚創意料理：層層驚喜魚子醬、西班牙紅蝦味噌忌廉、香脆金目鯛柚子大頭菜、入口即融A4和牛舞茸菇

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  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　中環康樂廣場的BaseHall開業兩年後，最近姊妹店BaseHall 02也誕生了。BaseHall 02甫登場，與其說搶去BaseHall 01風頭，不如說「妹妹」真正把廣場的LG樓帶旺起來。BaseHall 02集合了13個獨立餐飲概念，當中包括專為本地和國際大廚而設的pop-up廚房連用餐區——Test Kitchen，而6間骰子美食店和6間美食吧可說是人氣長龍店集中地，好像來自大阪的鯛魚拉麵店Maru de Sankaku，以及《米芝蓮美食指南》推介的阿純山東餃子。而最勾起人好奇的，一定是只有14個座位、年輕日籍名廚坐鎮、主打精緻現代日本料理、晚市每位$1,288的Artifact。

 

Artifact只有14個座位，主打精緻現代日本料理。

 

　　「Food court入面食魚子醬？」、「喺food court要畀千幾二千蚊食飯？」這是大部分人聽到Artifact概念後的反應。太過循規蹈矩，那來「02」？Artifact衝破世俗觀念的膽識，我最欣賞。而且，在歐美，food court早就有不同格調路線，好像巴塞隆拿的El Nacional，便走高檔次路線。所以上星期友人邀請到Artifact體驗，不想太多，馬上答應。

 

Artifact位於BaseHall 02之內，自成一閣。

 

　　BaseHall 02明顯比BaseHall 01受歡迎得多，相當旺場。穿過人群來到Artifact，未坐下，已有貼心的餐廳經理接待，將我手上一抽二捘的購物戰利品收好。Artifact的14個座位全部面向長長的開放式廚房，背向BaseHall 02的梳化位，前前後後也不會人來人往，自成一閣。氣氛，更是輕鬆零拘謹。

 

先來一杯香檳。

坐在吧枱上可以欣賞廚房團隊的用心製作。

 

　　Artifact由Michael Larkin、Beckaly Franks和Ezra Star創立，由日籍總廚Sato Kiyoshi領航。Sato師傅於酒店業工作超過15年，足跡遍佈東京、悉尼、新加坡和倫敦，曾領導多間五星級酒店、米芝蓮餐廳和「世界50大最佳餐廳」烹飪團隊。他曾監督Pirata Group旗下的日本概念餐廳，包括Honjo和TMK，亦曾擔任現代居酒屋Silencio總廚，將日本料理帶入新領域。Sato後來專注餐廳發展，與東南亞多間新冒起的餐飲集團構建餐廳概念，發揮飲食業的無限可能性。

 

Artifact由Sato Kiyoshi領航，有經驗有見識有創意，將飲食體驗帶入新領域。

 

　　對Sato師傅來說，每項食材也是大千世界，有無限可能性，發揮其可能性，便是最誘人的事。一款食材，也可像一款樂器：「食物就像音樂，有高低起伏，有不同變化，我便要讓單一的食材唱首歌。」Sato的形容也有詩意。在Artifact，他便以魚子醬作為主調彈奏。

 

一款食材不只得一款口味，Sato在Artifact便要發揮魚子醬的可能性。

 

　　Artifact晚市嚐味餐單有8道菜，吃下amuse bouche後，廚房團隊便端上猶如謎語機關的圓球形盒子，逐層打開有竹莢魚-芝麻-Kaluga魚子醬、Polmard法國頂級牛肉-胡椒-Ossetra魚子醬，和章魚燒-醃漬蕎頭-Osetra魚子醬。由端上到打開盒子，充滿視覺驚喜，擺碟精美如迷係盆景。竹莢魚、章魚燒充滿大海清爽，法國牛肉細嫩鮮腴，而且帶有柑橘的果香，添上豐富層次。

 

Amuse bouche已經用上魚子醬

第一道菜

竹莢魚-芝麻-Kaluga魚子醬

Polmard法國頂級牛肉-胡椒-Osetra魚子醬

章魚燒-醃漬蕎頭-Ossetra魚子醬

 

下一頁：更多精彩菜式—帶子山葵Kaluga魚子醬、西班牙大紅蝦味噌忌廉、麵包海帶紫菜

 

 

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