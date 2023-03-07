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07/03/2023

英國人氣Burger & Lobster來港Pop-up！118樓高空歎清蒸、燒烤、避風塘原隻活波士頓龍蝦！名物龍蝦包、漢堡，英倫風味近在咫尺

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    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　已經起碼有三年沒去香港麗思卡爾頓酒店118樓頂層的Ozone，上星期終於再次「登頂」，因為酒吧與英國人氣連鎖餐廳Burger & Lobster由上星期三至3月18日，連續兩星期舉行期間限定店。移英朋友，別再說英國無啖好食，其實只是你們太掛念香港的美食。香港的確是美食天堂，不過，英國我也有渴望回味的餐廳，Burger & Lobster便是其中一間。所以，知道Burger & Lobster來港，第一時間去試！

 

 Ozone由大堂升降機也加上龍蝦圖案裝飾。

 


起碼三年沒到訪的Ozone，型格不變。

 

 

 Ozone內也添上大量Burger & Lobster的搶眼標誌。

 

　　坐升降機直上酒店103樓後，通常有點失去方向感，不知道該轉乘哪部升降機上Ozone。但今次路向十分清晰，因為通往118樓Ozone的升降機外加上龍蝦圖案霓虹裝飾，步入大堂便看見，不必迷茫。來到Ozone，熟悉的高空夜景之上、型格酒吧當中，添置不少龍蝦圖案布置。本以為我會報復式打卡維港夜景，踏入酒吧，卻被養了一群生猛龍蝦的水缸吸引。

 

 

 生鮮生猛的龍蝦。

 

　　Burger & Lobster於2011年由四位年輕人創立，餐廳走專門店模式，做好一至兩款食材，貴精不貴多。於短短12年期間，Burger & Lobster便由一間英國愛爾蘭酒吧內的小餐廳，發展成全球共有13間分店的人氣連鎖餐廳。不少旅遊歐洲的旅客，都喜歡將它與巴黎的Pedra Alta龍蝦餐廳比較，結果Burger & Lobster獲得極高票數。今次Burger & Lobster來港pop-up，隆重其事，派來餐廳主廚Raja Karunanethi及其團隊來港坐鎮，亦堅持採用新鮮活龍蝦，還原鮮味！

 

 餐廳主廚Raja Karunanethi及其團隊來港坐鎮。

 

 Burger & Lobster的即棄圍巾及濕紙巾。

 

 

 將Ozone化身成Burger & Losbter。

 

下一頁：即睇Burger & Lobster名物原隻龍蝦、避風塘龍蝦、龍蝦包、漢堡食後感！

 

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