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04/05/2023

新加坡濱海灣畔57層高空美景 + 奧斯卡御用名廚手藝！性價比高套餐：嘗別緻吞拿魚蓉雪糕筒、喇沙雞肉春卷、濃香煙燻布里斯班鵪鶉

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  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　剛剛的新加坡之旅，發覺當地的飲食真的愈來愈精彩，2023年度的「亞洲50最佳餐廳」，新加坡便有9間餐廳入圍，與泰國一同成為最多入圍餐廳國家，食力愈來愈強。愛美食，去到新加坡不能慳，要掃地道美食，也要尋味fine dining。新加坡濱海灣金沙酒店已踏足過不少次，當中的風水格局也快耳熟能詳。今次，終於到頂樓嘗味Spago的午餐。以前總覺得位於地標式建築頂樓的餐廳，靚景便是最大本錢，而Spago絕對沒有恃「景」傲物，57層高空的這一餐，絕對是這次新加坡之旅的Top 3餐廳之一。

 

新加坡Spago位於新加坡濱海灣金沙酒店57樓，白色窗框帶有南洋殖民地風情。

頂層無邊際泳池的風景。

 

　　Spago由奧斯卡晚宴御用名廚Wolfgang Puck所開，首間Spago設於比華利山，已多年榮登「美國40最佳餐廳」，亦曾獲James Beard Foundation所頒發的「年度最佳主廚」、「年度最佳餐廳」、米芝蓮二星等獎項。除了奧斯卡，他更為總統晚宴等重要場合掌廚。而他本人也也涉獵娛樂、演藝和食品等產業，可就是美國飲食界響噹噹的人物。有廚藝有見識，Wolfgang的料理融合全球由美洲、亞洲至歐洲的風味，由擺盤賣相以至味道層次，也感受到他的見識和履歷。

 

Spago由奧斯卡晚宴御用名廚Wolfgang Puck所開。

 

　　新加坡的Spago Dining Room by Wolfgang Puck位濱海灣金沙酒店57樓頂層，infinity pool配搭新加坡的天際線，即使已經第三之上來，還是忍不住拿出相機拍照。餐廳設於高空，三面也有落地玻璃窗，一邊是無邊際泳池景，另一邊是Gardens by the Bay。所以踏進餐廳後，便衝到露台繼續打卡，差點忘記肚子餓。

 

從Spago的露台可居高臨下欣賞Garden by the Bay的景色。

餐廳以白色為主調，帶點南洋殖民時期風情的同時，也富有現代感。

 

下一頁：即睇Spago精彩菜式—吞拿魚他他脆筒、番茄湯、喇沙雞肉春卷、醃漬油甘魚及北海道帶子

 

 

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