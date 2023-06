登上豪華遊艇體驗米芝蓮名廚到會！歎即烤西澳費裏曼圖八爪魚、大海滋味軍曹魚韃靼，呷著雞尾酒看日落，超寫意！

是徇眾要求,也是達成Michael的夢想,The Arcane Collective最近推出全新的到會服務企劃Victuals by Moxie。餐飲集團的創辦人,亦即米芝蓮星級名廚Shane Osborn十分支持其門下主廚Michael的理念。兩人希望在提供到會服務的同時,也支持由本地以至全球的獨立農夫、漁民及食材供應商等等對美食作出貢獻的人。親身感受才有說服力,前星期,有幸登上豪華遊艇,體驗Victuals by Moxie的到會服務,才發覺自己一直限制了對於到會的想像。

