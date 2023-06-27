全南丫島最美餐廳！猛料大廚坐鎮炮製揀手海鮮：超級鮮甜雜魚湯、全港獨有麵醬蒸巴丁魚、麻香辣青花椒蒸蟹、香噴噴勁多料漁夫蒸飯

很長一段時間沒有去過南丫島，疫情時衝著cafe打卡熱潮去過坪洲去過長洲，卻沒想過去南丫島。上月，因為拍攝ViuTV節目《長知昔》而來到索罟灣，當日正值南丫島龍舟競賽，海上岸上也十分熱鬧。從天后宮往碼頭方向行走，短短不到三分鐘路程，面貌沒有甚麼變改，直至差不多來到二號碼頭，眼前的新餐廳讓人眼前一亮。

南丫公館位於石灘之上、面向山與海的巨型露台放了藍白主調藤製坐椅和梳化，配合白桌子、石地板和藤製吊燈，十足隱世五星海邊度假村的海邊餐廳。看上去，消費不菲。翻看餐牌，可樂不過$28。放膽問了一句：「可以只光顧飲品嗎？」餐廳員工帶著笑容回答：「當然可以！歡迎呀！外面很熱，進來休息一下，我們室內還有冷氣呢！」偷得一小時休息時間，馬上坐到海邊位置吹吹海風。在此時認識了餐廳老闆Daniel，更相約再來試菜。

Daniel原來是南丫島天虹海鮮酒家的太子爺，經常與漁民出海捕漁，亦從事海鮮批發、餐飲、遊艇，甚至經營島上的漁民文化村，對於這島嶼這海域十分熟悉。開設南丫公館，是希望為島上帶來衝擊。「南丫島酒家給人的印象，就是吃本地海鮮、本地烹調風味。南丫公館提供本地海鮮之餘，還會引入外地海鮮，甚至淡水河鮮，好似馬來西亞淡水魚王忘不了。其實我有很多熟客已嘗厭了東星斑，會尋找一些香港少有的魚鮮。至於烹調，會以新派方式呈現。」

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