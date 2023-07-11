重訪維港旁經典扒房，高雅氣質不變！各地知名農場靚牛集大成：大理石日本和牛、香甜澳洲朱古力牛、原始野性韓牛，炭烤焦脆軟嫩

麗晶酒店創造了不少經典，扒房便是其一。麗晶改成洲際，去年年尾再度變回麗晶，多年來，扒房的名字不變不改，仍是叫The Steak House。扒房跟隨酒店重開，即時成為預約困難店。上星期，終於能夠重臨舊地，扒房更安排了私人包廂，多些尊貴少些拘謹。麗晶酒堂感覺耳目一新，但踏入The Steak House卻有恍如隔世的回憶。

落地玻璃窗外都是香港最具代表性的地標建築，維港多年來仍是璀璨耀眼。扒房與酒店大堂及客房雖然都是重新裝修，卻是採用不同設計師。The Steak House由Bar Studio負責室內設計，扒房落地玻璃窗上裝上垂直鏡面，讓維港景色可映入各人眼簾當中。另外，酒紅、木炭、銅色與金色的色調，再加上皮革和麂皮，帶出復古華麗的格調。印象中，The Steak House就是如此浪漫、貴氣、優雅。現在，氣質不變，更有升華的感覺。

維港景色、華麗裝修，The Steak House擁有卻不標榜。扒房最引以為傲的三大招牌是「肉」、「炭」和「刀」。先說最多人關心的「炭」，The Steak House在80年代是香港首間引入木炭烤架的扒房，當年不少扒迷老饕也是衡著炭烤牛扒而來。放心！扒房仍保留了經典的木炭烤爐。現在主要採用可保持高溫及鎖起牛肉滋味的備長炭，以及給予煙燻香氣的木炭，將牛扒烤得外層微脆帶焦香、中間軟嫩及富有肉汁鮮味。

至於「肉」，主廚Amine Errkhis與其團隊挑選來自六個不同國家的頂級牛扒，當中包括日本、韓國、澳洲、西班牙、意大利及美國，除了美國USDA認證超級極佳級牛肉、澳洲Mayura農場及西班牙El Capricho農場牛扒外，Amine更搜羅了來自意大利的Carima大理石牛，還有以綿密、入口即融的口感及豐富獨特風味而見稱的鹿兒島和牛以及頂級韓牛。

扒房的半開放式廚房旁設有熟成櫃，可以看見正在進行乾式熟成的牛扒。是夜，Amine更將各款泛著紅色光澤的牛扒推到私人包廂，在我們面前來個大晒冷。和牛的像塊巨型粉紅大理石，粉紅迷人；韓牛深紅如勃艮第紅酒，想像到肉味的鮮濃；還有巨型的美國斧頭扒，看見已經肚餓。如何選擇？當然是交給Amine！

Amine於摩洛哥出生及成長，於卡薩布蘭卡的La Maison du Gourmet和LaPhare學藝，曾在Kasai與主廚Rob Shipman合作。後來，他在Savoy Le Grand Hotel Marrakesh成為BuddhaBar的副主廚，並加入Dining Concepts集團的摩洛哥酒吧餐廳Lilya。Amine亦曾在多ALTO Bar &Grill、Gordon Ramsay的Bread Street Kitchen及Bistecca Italian Steak House擔任廚房要職，亦成為香港American Club的主廚，對於廚藝，不斷追求更高境界。

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