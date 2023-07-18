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18/07/2023

日落是最佳配菜！西九Magic Hour品嘗10道菜Tasting Menu！蘋果木煙燻燉蛋配馬糞海膽、慢煮波士頓龍蝦配藍芝士醬、麻辣花膠意粉，配搭驚艷！

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  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　很喜歡西九龍文化中心的氣氛，尤其在較為安靜的平日，草地上沒有「萬紫千紅」的帳幕，感覺就像去了澳洲布里斯本的海濱。而對岸港島景的天際線景色，勝過地球上任何一個城市。只是交通有點麻煩，以往都是參觀過M+、故宮博物館後，最多中途隨便找間餐廳吃個午餐，便匆匆難開。上星期，終於和朋友相約到西九的PANO聚餐！

 

晚上的Pano，像西九龍海濱上的珠寶盒子。

 

　　當日大約傍晚6點50分左右，乘坐從柯士甸港鐵站開到M+博物館的免費接駁巴士。雖然車程只是數分鐘，但二十分鐘才有一班車。從車窗已可看見夕陽將天空染至一片金黃，此時，已到達Pano的友人還發來一張西九海傍的實時照片，鹹蛋黃快要落入海中，色彩夢幻，好想親眼欣賞。我知錯了！下次不敢遲到！

 

來到西九龍海濱時，太陽已經下山，下次要提早過來看日落。

 

　　從M+走到博物館道24-26號的餐飲集中地，一路上急急腳。但當步上一樓來到Pano門外，即使已經遲到，即使已經看見餐廳落地玻璃窗內的友人們等我開餐的樣子，還是忍不住拿出相機捕捉海港的景色。雖然太陽已落入海中，此刻色彩分秒變化的magic minutes仍是迷住雙眼。其實餐廳的名字Pano，便是來自panorama（全景）一詞。上一層樓，景色更加開揚，維港全景零阻擋。高廈的玻璃幕牆反映著金黃的天色，華燈亮起前也有另一份璀璨。

 

即使沒有夕陽，維港還是美得讓人捨不得移開視線。

天花的燈飾將室外璀璨延伸至室內。

 

　　別太過份，用相機和手機影相後，便馬上走進Pano坐下，只是雙眼仍是離不開窗外的景色。沒有誇張，置身當中便會明白。所以，訂不到靠窗的位置，也要找個面窗的位置坐下。將視線移到餐單上，無壓力，友人已經安排好，是LUBUDS飲食集團慶祝旗下由Ken Lau掌舵的三間餐廳開業週年紀念而設計的三款「海陸空」10道菜套餐之一。

 

Pano 10道菜Tasting menu

 

下一頁：即睇Tasting Menu菜式—油甘魚片配柑橘醬及三文魚籽、芥蘭頭藏紅花濃湯配北海道扇貝、蘋果木煙燻燉蛋配馬糞海膽

 

 

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