泰國東北米芝蓮必比登推介！著名YouTuber食家Mark Wiens都讚！Fine Dining依善菜吃雜菜酸甜魚、荔枝野鴨、香茅烤豬肉，泰菜最原始重口味！

位於烏隆塔尼的Samuay & Sons距離中心地區只是10分鐘車程左右,門外草木扶疏,落地玻璃窗加上原木家具,像個溫室。餐廳由加州三藩市回流泰國的兩兄弟Num和Joe創立,由Num負責掌廚。Chef Num於三潘市曾任職米芝蓮星級餐廳,即使曼谷有餐廳想招攬,他仍是決定回到自己出生成長的地方開設中高檔路線餐廳,希望更多人關注和認識依善菜。餐廳已經步向成功, Samuay & Sons已奪得米芝蓮比必登推介,50 Best推出的網站《50 Best Discovery》指餐廳吸引了國際美食家的注意,而擁有近千萬訂閱的YouTuber食家Mark Wiens更形容餐廳為「most exciting restaurant in Thailand」、「當中美食無法在泰國其他地方品嘗得到」。

You May Also Like