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12/09/2023

名廚泰菜 | 亞洲50最佳餐廳no.1首間海外店！吃盡預約困難名店精髓：招牌龍蝦配蝦醬冬蔭醬汁、香脆甘鯛配咖喱、蟹肉配自家製是拉差

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  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　曼谷的Le Du在2013年開業後不久便進入「亞洲50最佳餐廳」，當時已經很想品嘗主廚兼老闆Chef Ton（Thitid Tassanakajohn）的手藝。可是每次去曼谷，都是漫無目的悠閒之旅，隨心在酒店無邊際游泳打卡做spa再去逛夜市，而且旅程前都不作預訂動作，自己一直以來沒機會去Le Du。Le Du於2019年獲得米芝蓮一星，這個年度升上「亞洲50最佳餐廳」第一位，但我在開關後最近一次去泰國是往東北走，在曼谷逗留的時間太短，加上No.1餐廳更難預約，感覺與Le Du的距離愈來愈遠。在後悔之前有太多錯過之際，Le Du於尖沙咀K11 MUSEA開設全球首間海外餐廳，這次，不可再讓拖延症耽誤。

 

Le Du於尖沙咀K11 MUSEA開設全球首間海外餐廳。

 

　　Chef Ton的Le Du和Nusara在2023年「亞洲50最佳餐廳」中分別排第一和第三位，可說是年度最矚目名廚。兩月前，於K11 MUSEA開設首間海外分店，當然成為亞洲話題。分店名為NIRAS by Le Du，命名靈感來自泰國古時詩人環遊世界時創作的詩歌，Chef Ton以此象徵Le Du首次衝出泰國，向地球上更多地方展示泰國的文化，極具意義。

 

NIRAS提供60個座位，當中包括三間配置了長枱的私人廂房和雅緻的雙人枱。

 

　　Chef Ton曾於紐約市米芝蓮星級餐廳Eleven Madison Park、The Modern和Jean Georgers磨練廚藝，見識愈多，愈失望於大部分人對於泰國菜的印象只停留於街頭美食。所以他回到泰國，以優質時令食材發揮泰國菜的多樣性和可塑性。他以精湛的現代烹調技巧將泰菜提升層次，最重要是不失經典的風味靈魂，閉上眼，還是讓泰國人回憶起陪伴成長的味道。

 

Chef Ton以優質時令食材發揮泰國菜的多樣性和可塑性。

 

　　Chef Ton將間中前來香港分店掌廚，而坐鎮NIRAS的是與他並肩作戰八年的得力助手Naruemon “Mai” Ratiphuthilap，還有曾於泰國頂級餐廳Central Embassy、Siwilai City Club和The House on Sathorn工作的Sarocha “Bua” Rajatanawin。割愛派出左右手，可見Chef Ton對香港食客的重視。

 

Naruemon “Mai” Ratiphuthilap(右)和Sarocha “Bua” Rajatanawin(左)都是Chef Ton的愛將。

 

　　NIRAS同樣重視時令，而Chef Ton可能知道香港除了有不少曾前往曼谷Le Du朝聖的擁躉外，還有我這種多次錯過機會的食客，所以打頭炮的四道及六道菜品味菜單集合了Le Du開業十年來的招牌菜，實在貼心。想回味抑或首次品嘗，這個餐廳也是完美！

 

四道及六道菜品味菜單

Amuse Bouche

 

下一頁：繼續睇NIRAS by Le Du更多精彩菜式

 

 

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