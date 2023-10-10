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10/10/2023

京都清水五条百年老店！承傳第11代麩料理：江戶時期名門望族便餐！同區推介：高CP值木系設計新酒店

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    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    逢周二刊出

　　每次去京都也往「衹園四条」站一帶附近遊玩，上個月終於走出遊客區，入住距離「清水五条」站只是1分鐘步行路程的京都東山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Kyoto Hilton），「清水五条」可說是寧靜版的「衹園四条」，這裏的鴨川河旁清幽詩意，雖然小巷古街沒有花見小路的規模，但也有不少百年老店，好像與酒店只是隔個街口的半兵衛麩。

 

清水五条也老京都的味道，當中不少百年老店，如半兵衛麩。

 

　　半兵衛麩是玉置半兵衛於元祿二年（1689年）於京都開業的麩屋，總店現址雖然並非本店原址，但也是具有百多年歷史的傳統京都建築「京町屋」。麩店門口古色古香，步入屋內，更如時光倒流，讓我想起《阿信的故事》阿信兒時服侍的家族。而半兵衛麩的創辨人曾於宮廷任職，可說是達官貴人，由總店內的便當盒博物館便可想像其家族的風光史。

 

老屋內充滿氣派。

保留了古老的灶頭。

不少擺設已屬古董級別。

 

　　設於老屋地面的便當盒博物館供人免費參觀，當中展示的便當盒及配件有近百件，最古老的已保存了三百多年，全都是玉置半兵衛家族於賞櫻賞楓時採用過。日本人不時不食，便當盒也不時不用，隨季節更換款式。便當盒主要為漆器，有也竹編和木製，飾以手工細緻的繪畫、雕刻，甚至貝母，可見當時京都富貴對生活的講究。

 

便當博盒物館供遊客免費參觀。

由便當盒造工的精細度，便可知當時家族地位的顯赫度。

 

下一頁：「昆蟲營養」麩料理！味噌栗麩、醬油山椒竹麩、迷你炸響鈴

 

 

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