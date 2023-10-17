灣仔新派印度餐廳！IG-able打卡酒吧飯堂吃精緻版印度街頭小食！必試炭烤咖喱牛油雞、炭燒印度芝士捲餅、獨特印度無花果雪糕

香港在數十年前已經有不少印度菜館，可是印度菜從未成為香港飲食文化主流。三年前，尖沙咀五星酒店內開設了新派印度菜館Chaat，可說為香港印度菜帶來了衝擊，可是香港印度菜仍未及新加坡和倫敦的百花齊放。城內大部分印度菜館千篇一律，無論重慶大廈或中環商廈、消費平民還是高級，裝修也充滿濃濃的老派印度色彩之外，連餐單菜式也差不多，讓人想起海外唐人街內的中菜館。所以，灣仔的一間小店Bengal Brothers引起了我的注意！

驟眼看，還以為Bengal Brothers是間美式漢堡包店。粉紅加粉藍的糖果色牆身，配以門口高高的吧枱，氣氛輕鬆。走近一看，才發現懷舊卡座旁的牆壁掛了復古印度海報和黑白相片。店內沒有大量閃閃發光、鑲滿彩色鏡片、繪上複雜圖案的傳統印度擺設，但足以讓離鄉的印度人感受親切。

Bengal Brothers由來自印度的Vidur Yadav和Tanvir Bhasin創辦，前年開業時只做外賣，主打Kathi Rolls。今年年中，找來香港設計工作室Brash Atelier操刀設計，以印度後殖民時期食堂和咖啡館為靈感，打造出有玩味而又IG-able的印式酒吧飯堂（Boozy canteen）。印度的日常食堂和咖啡館，就像香港的茶餐廳，Vidur說：「這不單是吃飯飽肚的地方，還可以將社區凝聚在一起。」

多年前曾經去過印度旅遊，那時候還未有IG可以尋找最新最潮打卡cafe，一日三餐大多在酒店享用。地道飯堂？現在有點後悔，沒趁在天不怕地不怕的青春年華時去挑戰，Bengal Brothers可說是給我彌補那點遺憾。在午餐時來到Bengal Brothers，想不到席上有不少年輕女生，與印度飯堂坐滿男性的畫面可說南轅北轍。至於食物，Vidur強調：「餐廳氣氛playful，但食物味道保證地道正宗！」

街頭小吃是印度美食的精髓，Bengal Brothers便挑選了印度多個地區的經典街頭小吃作主打，而當中必吃的，是來自兩位創辦人家鄉的印度捲餅（Kathi Rolls）。「Kathi Rolls本來是Bengal的美食，但現在全國的街頭也有這款小吃。」店內的印度捲餅餡料有烤香料雞肉、半肉串和炭燒印度芝士等選擇。當日選擇了烤香料雞肉，雞肉以多種香料和乳酪醃過，炭香肉香再加上酸辣醬、洋蔥和檸檬汁，夾在鬆軟而帶點韌性的薄餅內，一口咬下，百味紛陳，香口惹味。

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