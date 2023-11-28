五星酒店Brunch歎盡地道香港美食！矜貴版菠蘿油、焗豬扒飯、神級叉燒飯、燒鴨瀨、雞蛋仔、奶茶鴛鴦齊備！向茶餐廳Comfort Food致敬

臨近12月的時候，已收到不少已移民的友人通知將回港過聖誕。訊息傳來，第一件想做的事，便是相約聚餐，而第一個要求，很簡單，不要西餐！我即時想到，應該要吃地道香港美食讓她們過足癮：菠蘿油、叉燒飯、焗豬扒飯、西多士、蛋撻？「無所謂呀！唔係西餐就得啦，最好唔係海鮮啦，加拿大啲龍蝦、象拔蚌好平，已經食好多。簡單就得啦，我好掛住菠蘿包呀、燒味呀，仲有雲吞。真係無所謂，但我又唔係好想去大牌檔或者茶餐廳，你知啦……（下刪數百字）」我知，多年朋友，我當然知。其實這位朋友未開口，我已想到要帶她到Holt’s Cafe歎個早午餐。Holt’s Cafe全新推出的「港式風味周日早午餐」，由小碟、湯、主菜至甜品，全都是充滿親切感的香港茶餐廳美食，當中包括cafe的招牌菜。這些陪伴我們長大的美食，在茶餐廳是用來填肚，而在Holt’s Cafe昇華後，是用來歎！

朋友還未回港，自己先到Holt’s Cafe。特別喜歡靠牆的卡位，因為每個卡位也像個開放式小個室，可與閨密盡情聊八卦。加上牆上的白孔雀裝飾，格調古典優雅，好像與茶餐廳風馬牛不相及，但在此歎茶記美食，卻沒有違和感，因為Holt’s Cafe的燒味、神級叉燒飯和焗豬扒飯一向深得富豪闊太喜愛。「港式風味周日早午餐」可說是將cafe的招牌菜來個大晒冷。

第一款上枱的，竟是我最愛的港式包點之一——菠蘿油。因為沒有列在餐牌上，更有驚喜。明明是住家附近差不多每間茶記也有提供的美食，在Holt’s Cafe看見卻特別令人開心，忍不住拍攝打卡。菠蘿包軟綿鬆化，菠蘿皮鬆脆，口感滿分。自己牛油自己切，厚薄由人。建議打卡要快，趁菠蘿包熱辣辣時加入大片牛油，半融牛油加上菠蘿包，誰不愛！

菠蘿油之後便有6款小碟，香芒木瓜大蝦沙律的靈感應該是來自昔日酒樓的套餐沙律頭盤，但因為Holt’s Cafe的被本太優質，菜甜蝦鮮，加上香芒木瓜香甜，自家醬沙律醬適量，難以勾起罐頭水果加一大坨的感覺。

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