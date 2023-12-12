上環新開南歐小館！$490七道菜Tasting Menu性價比高！橡果香48個月伊比利亞火腿、粒粒鮮美藍龍蝦燴飯、炭烤法國鱸魚，盡收蔚藍海岸氣息

留意到上環永樂街上的JUNO開幕，其中一個原因是JUNO為中環歌賦街Chueca的姊妹店。喜歡Chueca，因為覺得它是香港少有能高度還原西班牙馬德里街頭小酒館風情的餐廳，尤其靠於窄小行人路上的長長高桌。氣氛寫意，tapas水準也高，每款也讓人想再三追加。而JUNO同樣由餐飲集團Salamanca Group的資深行政總廚兼總經理Jordi Valles Claverol掌舵，令人期待！

Jordi出生於西班牙巴塞隆拿的餐飲世家，並於家鄉的米芝蓮二星法國餐廳Neichel及米位蓮三星西班牙餐廳El Raco de Can Fabes開啟其廚藝生涯，後來前往法國巴黎和中國北京尋夢。Jordi於2020年來港領軍Pirata Group的西班牙餐廳The Optimist，於2021年加入Salamanca Group主理Chueca，現在主力為JUNO設計菜單及酒單。

行政總廚具有米芝蓮星級經驗，也曾於多間高級餐廳掌廚，但來到Salamanca Group後，主理的Chueca和JUNO也沒有須要高攀的fine dining貴氣，而著重地道歐陸街頭小酒館的輕鬆氣氛。JUNO面積約1,300平方呎，可坐50人的空間就像地中海小酒館。室內設計由香港設計公司Brash Atelier操刀，入口外牆鋪滿富立體感而光亮的橄欖綠色瓷磚，室內以大理石餐桌為主調，天花上的吊燈溫暖柔和，加上從玻璃窗灑落的陽光，有種蔚南海岸的寫意。

至於菜單，JUNO主打地中海菜，偏向意式風味。上星期便約了友人到JUNO嘗七道菜tasting menu，午晚同價，每位只是$490+10%。七道菜當中有五道前菜、一道自選主菜和一道甜品，價錢相當誘人。前菜先來48個月伊比利亞火腿，火腿鹹香醇厚，肉質軟嫩無渣。最有趣，Jordi選擇配上新鮮烘烤迷迭香味意大利麵包，口感鬆軟鬆化，迷迭香提出火腿的榛果香，令簡單滋味變得層次豐富不寡！

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