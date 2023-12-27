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27/12/2023

灣仔創新法國菜！新加坡名廚掌舵注入南亞元素！嘗味餐單吃盡惹味黑胡椒泥蟹、龍蝦青蘋果咖喱、五香脆皮炭烤乳鴿、風乾炭烤本地野生馬友

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  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　如果有留意在港的新加坡名廚，應該認識Edward Voon這名字。Edward曾任富豪家廚，後來掌舵九龍灣氣派奢華的名人飯堂Le Pan，烹調精緻的法國料理。去年，Edward衝出九龍灣，擔任灣仔創新法國餐廳AUOR的總廚，於餐單當中加入南亞元素，發揮他的個性風格。香港的法國餐廳太多，對於Le Pan的印象，其實早已淡忘。但這次過Edward為AUOR設計的「六環」嘗味餐單後，單單是融入青蘋果咖喱的西澳龍蝦，還有結合亞洲惹味及法式柔嫩的五香乳鴿，已讓人難以忘記！

 

 


去年，Edward衝出九龍灣，擔任灣仔創新法國餐廳AUOR的總廚。

 

　　AUOR去年開業時已推出「六環」嘗味餐單，Chef Edward受到生命循環和時間流逝的啟發，將過去和未來融入現在，聽上去有點玄，要一邊品味一邊領悟。但簡單直接來說，餐單注重食材的季節性，展現大自然的無限可能。所以，隨著一年過去，季節變更，冬至後的「六環」嘗味餐單已經換上新菜式。

 

 


AUOR的室內設計簡約，低調奢華，沒有浮誇俗氣。

 


Chef Table私隱度高，成為不少明星名人的飯聚空間。

 

　　正式品嘗「六環」嘗味餐單之前，還可先來六環小吃。六環小吃一共有六款，但這天想淺嘗一下，而且還想追加一款主菜，所以請Chef Edward只抽出當中三款來品嘗。六環小吃有不少靈感是來自亞洲的街頭小吃，好像南洋經典沙律——Rojak、泰國木瓜沙律、中國四川冷盤皮蛋，可見Chef Edward愈來愈放膽發揮個性，將自己家鄉的風味融入法國烹調當中。六環小吃的靈感來自亞洲的街頭美食，當中包括Chef Edward的家鄉美味回憶，還有遊歷亞洲多年的見識。

 

 


Chef Edward在AUOR可以盡情發揮個性，將最愛的家鄉菜和南亞元素融入法國烹調當中，設計出令人印象難忘的風格！

 

　　可能因為以青花瓷碟上枱的關係，三款六環小吃賣相帶點中式，十分精緻。第一款小吃可說是對新加坡小販致敬，師傅將通菜加入馬來森巴醬去炒之後，與乳酪、青檸皮混合，放在羅惹(Rojak)果凍之上，配以發酵蝦醬，還有以木瓜和梅醬製成的羅惹(Rojak)果凍，一口吃下，充滿南洋的惹味層次，香辣甜酸於舌尖散開，卻沒丁點霸道感。

 

　　第二道竟用上外國人避之則吉的中國皮蛋，師傅將皮蛋與XO醬及甜醬油結合成蓉，再加上以大蒜和芝麻浸泡過的四川青椒醬，再加上壽司醋果凍，完全平衡了皮蛋的發酵香氣，為皮蛋平反。最後一款小吃有蝦醬雞配魚子醬，底部配上炸雲吞皮。三款小吃下來，發覺Chef Edward著重味道的紛陳外，也講究口感層次，即使是一小口，也有軟綿有脆口，加強享受！

 


六環小吃(其中三款)

 

下一頁：更多精彩菜式

 

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