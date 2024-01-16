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16/01/2024

銅鑼灣「小日本」食廈高級鐵板燒！領事館級別大廚主理！鐵板青森鮑魚配北海道馬糞海膽、西澳龍蝦、厚切熊本A5和牛，嘗出意日法融和風味！別錯過鱈場蟹肉土鍋飯

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  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　很記得三原光史這名字，印象最深便是他曾是芝加哥日本領事館行政總廚，以此身分大可進駐中環，但他卻在將軍澳開設香港首間三原鐵板燒。在將軍澳打響名堂，去年搬到銅鑼灣日本食肆集中地CUBUS的三樓。上星期與友人再次品味三原的鐵板燒，體驗與位置一樣，更上一層樓。

 

三原鐵板燒去年由將軍澳搬到銅鑼灣CUBUS，格調也更上一層樓。

 

　　那夜預約了8點到三原品嘗晚餐，但6點多便來到CUBUS的三樓。因為CUBUS的三樓除了三原鐵板燒，還有一間只設一張壽司吧枱的鮨店，以及一間日式酒吧Takumi Mixology Salon。其實我已是第二次來Takumi，次數絕對稱不上多，但調酒師Rayven竟然認得我。酒吧沒有餐牌，Rayven按客人當刻的狀態、心情和喜好去度身訂製雞尾酒，無法提早預製，也沒有recipe，極考調酒師的經驗、技巧，還有觀人於微的細心度。會來第二次，證明Rayven的每杯雞尾酒也合我口味和心水。

 

現在CUBUS三樓就像個日本會所，嘗鐵板燒前先來杯雞尾酒。

 

　　喝過雞尾酒，清醒得很，但已從心放鬆下來。步出Takumi，穿過鮨店，便來到只設一張可坐14人吧枱的三原鐵皮燒。餐廳的割烹鐵板燒午市套餐由$480起，而晚市套餐由$1,580起，也可以請師傅omakase！

 

三原鐵板燒的設計像個宮殿，有氣派！

三原師傅將割烹和鐵板燒結合，讓鐵板燒也能給人驚喜。

 

　　先來一份前菜amuse bouche，這便是三原鐵板燒有趣之處，風格多元，在形式上也融合了法國fine dining文化。Amuse bouche為煙燻慢煮鴨胸，面層配以薄脆巴馬臣芝士，伴以紫蘇花，下層有忌廉羅白湯，以幽香煙燻肉香將味蕾引入鐵板燒品味當中。

 

前菜：煙燻慢煮鴨胸

 

　　正式嘗味鐵板燒之前，師傅端上是日新鮮食材，包括北寄貝、赤甘鯛、北海道帶子、西澳龍蝦和青森鮑魚。全部仍然泛著海洋的光澤，鮑魚還在郁動，看得見新鮮。

 

新鮮食材

 

　　第一道刺身有油甘魚，簡單配搭上烏魚子。油甘魚口感柔嫩，伴著魚油豐腴在舌上散發，然後帶出愈來愈濃郁的魚鮮，將味蕾帶入海洋。

 

刺身：油甘魚

 

　　鐵板燒正式上場，先來松葉蟹甲羅燒。滿滿的松葉蟹肉加上蟹膏，夠新鮮，我沒有想挑剔的地方。

 

鐵板燒：松葉蟹甲羅燒

 

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