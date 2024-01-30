銅鑼灣米芝蓮印度名廚開餐廳！經典天多尼烤黑胡椒雞、牛骨髓香飯、火光熊熊Laphroaig威士忌煙燻牛油雞、百味紛陳Pandi咖喱豬肉，以精緻手藝向印度街頭美食致敬

去年去了兩趟新加坡，雖然來去匆匆，到處發掘新餐廳的時間不多，但已見識當地飲食發展精彩，尤其羨慕其印度fine dining文化的多元化性。現在，不用去妒忌了！香港本來已有將印度美食帶入高層次的Chaat，位於五星酒店內。去年年底，Chaat的前主廚Manav Tuli夥拍本地飲食集團Jia Group，在銅鑼灣開設新派印度餐廳Leela。Manav在Leela，可以盡情及揮個性和玩味！

對上一次來到利園三期，應該是日本Happy Pancake首次進駐香港之時。往Happy Pancake再向上多走一層，便會看見Leela入口。到訪當晚為星期二，餐廳於六時多已經坐滿人。餐廳由室內設計師兼建築師傅厚民（Andre Fu）與主廚Manav共同設計，裝潢靈感來自Manav的烹飪根源——焦特布爾舊城區，當中有傳統宮殿的圖案和色彩等元素，好像酒紅色的門廳、圓柱大理石櫃枱、淚滴形壁燈、Sosa Joseph藝術品和烏魯裏噴泉。

主餐區採用了對稱設計，面街的地方，設有仿拉賈斯坦邦建築物的孤形窗戶。室內空間透過鑲嵌圖案、華麗的天鵝絨和精緻的蓮花狀燈柱，帶出印度多年來的傳統工藝。另外，餐廳以訂製家具、拉絲黃銅裝飾和雲朵玻璃燈點綴空間，而露台擺設藤製家具和種植了熱帶植物，給人恍惚置身印度宮殿的感覺。

Leela高貴得來有品味，沒有香港老派印度餐廳的土氣，室內也不會彌漫濃濃的市集香料味。至於餐單，靈感來自於Manav最愛的印度街頭小吃。先重溫Manav的履歷，他在Chaat擔任主廚時為餐廳連續兩年奪得《香港澳門米芝蓮指南》一星榮譽，另外還有《黑珍珠餐廳指南》鑽石評級、亞洲最佳餐廳第96位和OAD 2021亞洲最佳餐廳第104位等。創辦Leela，Manav要進一步讓饕餮品嘗到印度菜的精髓。

Leela採用持有印度原產認證有機和非基因改造香料、扁豆和小米的供應商 Prime Organic Limited的食材，而且盡量支持香港本地農業和水產養殖，包括採購本地有機農莊 Farmhouse Productions 的蔬菜、本土養殖 Hong Kong Aquaculture 的可持續海鮮，以及華記農場的優質本地豬肉等，令菜式富有from earth to table的自然氣息。

是夜，交給友人點選菜式。菜式未上枱，餐廳經理先端來放滿十多款香料的盤子，讓我們來個小測驗，考考大家對印度香港的認識。香料看上去熟悉又陌生，常逛市集的，沒可能未見過，只是不會記著它們的名稱。說不出名字，或者說錯名字，不用尷尬，因為很正常，而且我們這一桌獲得高分。

先上枱有「amuse bouche」，以胡蘆巴Fenugreek製成的餅乾，上面配以芒果辣醬。整件放入口，餅乾像兒時吃的麥製餅乾，芒果甜中帶辣，典型的印度小吃，一口之中有甜有辣有鹹，百味紛陳。

頭盤小吃有典勒克瑙小食 Lucknowi Tokri Chaat和印度雞肉薄餅Chicken Baida Roti。Lucknowi Tokri Chaat以香脆馬鈴薯籃子盛滿馬鈴薯餅、扁豆、鷹嘴豆、乾薑羅望子醬、凝乳和羅望子酸辣醬， 再點綴以石榴籽，味道和口感也有豐富層次。

下一頁：更多精彩美食